I nostri video
Nippon Steel: nel 2027 realizzerà un nuovo impianto negli Usa

Il colosso giapponese entro la fine del 2026 annuncerà l’area per la nuova acciaieria a forno elettrico

3 dicembre 2025

Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025
Nippon Steel: nel 2027 realizzerà un nuovo impianto negli Usa

Il colosso giapponese entro la fine del 2026 annuncerà l’area per la nuova acciaieria a forno elettrico

di Federico Fusca
Nippon Steel: «Collaboreremo con Trump per l’acquisizione di Us Steel» - Lo ha scritto il vicepresidente del player giapponese, Takahiro Mori, in un editoriale sul Wall Street Journal

15 gennaio 2025

Nippon Steel: «Collaboreremo con Trump per l’acquisizione di Us Steel»

Lo ha scritto il vicepresidente del player giapponese, Takahiro Mori, in un editoriale sul Wall Street Journal

di Federico Fusca
Nippon Steel resta ottimista sull'operazione US Steel - Nonostante le recenti dichiarazioni di Trump, il vicepresidente Mori si è detto fiducioso sul closing

6 dicembre 2024

Nippon Steel resta ottimista sull'operazione US Steel

Nonostante le recenti dichiarazioni di Trump, il vicepresidente Mori si è detto fiducioso sul closing

di Federico Fusca
Finalizzata la «storica partnership» tra US Steel e Nippon Steel - Acquisizione del 100% a 55 dollari per azione. L’accordo prevede una Golden Share agli Usa

19 giugno 2025

Finalizzata la «storica partnership» tra US Steel e Nippon Steel

Acquisizione del 100% a 55 dollari per azione. L’accordo prevede una Golden Share agli Usa

di Sarah Falsone
La nuova era della siderurgia Usa: scarica lo speciale - Scopri la nuova pubblicazione di siderweb dedicata alle tendenze e ai fattori che stanno influenzano l'acciaio americano

2 ottobre 2025

La nuova era della siderurgia Usa: scarica lo speciale

Scopri la nuova pubblicazione di siderweb dedicata alle tendenze e ai fattori che stanno influenzano l'acciaio americano

di Redazione siderweb
MERCATI
SPECIALI

3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi

2 dicembre 2025

Intervista a Pietro Almici, presidente di Anima Confindustria, a margine dell'Assemblea generale 2025 della federazione.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio