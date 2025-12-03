SIDERWEB - La community dell'acciaio

thyssenkrupp: la ristrutturazione costerà centinaia di milioni di euro

La stima dei costi del piano concordato lunedì con IG Metall è stata fatta dalla Ceo di TKSE, Marie Jaroni

3 dicembre 2025

thyssenkrupp avvia il piano di ristrutturazione - Firmato l’accordo con IG Metall per il taglio di 11mila posti di lavoro e la riduzione di capacità produttiva

1 dicembre 2025

thyssenkrupp avvia il piano di ristrutturazione

Firmato l’accordo con IG Metall per il taglio di 11mila posti di lavoro e la riduzione di capacità produttiva

di Federico Fusca
thyssenkrupp Steel Europe, avviato il processo a tutela dell’occupazione - L’“accordo equo e di miglior proprietario” è condizione necessaria per una possibile vendita a Jindal

26 novembre 2025

thyssenkrupp Steel Europe, avviato il processo a tutela dell’occupazione

L’“accordo equo e di miglior proprietario” è condizione necessaria per una possibile vendita a Jindal

di Sarah Falsone
thyssenkrupp Automotive Technology cede una divisione ad Agile Robots - L’accordo è stato firmato e le aziende sono in attesa solo delle approvazioni normative

25 novembre 2025

thyssenkrupp Automotive Technology cede una divisione ad Agile Robots

L’accordo è stato firmato e le aziende sono in attesa solo delle approvazioni normative

di Federico Fusca
thyssenkrupp Steel lascerà la WV Stahl - L’uscita sarebbe prevista il 31 gennaio 2026. Mancherebbe solo l’annuncio ufficiale

4 novembre 2025

thyssenkrupp Steel lascerà la WV Stahl

L’uscita sarebbe prevista il 31 gennaio 2026. Mancherebbe solo l’annuncio ufficiale

di Federico Fusca
Cambio al vertice in thyssenkrupp Steel: Marie Jaroni è la nuova Ceo - Dopo le indiscrezioni, arriva la conferma: si dimette «di comune accordo» Dennis Grimm

3 novembre 2025

Cambio al vertice in thyssenkrupp Steel: Marie Jaroni è la nuova Ceo

Dopo le indiscrezioni, arriva la conferma: si dimette «di comune accordo» Dennis Grimm

di Sarah Falsone
