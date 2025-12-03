SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Energia elettrica, accordo di fornitura tra Feralp...

Energia elettrica, accordo di fornitura tra Feralpi Stahl e Axpo

Da gennaio Riesa disporrà di una fornitura elettrica integrata con la produzione, ottimizzata per picchi >100 MW

3 dicembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Novembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 28 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Energia elettrica, accordo di fornitura tra Feralpi Stahl e Axpo - Da gennaio Riesa disporrà di una fornitura elettrica integrata con la produzione, ottimizzata per picchi >100 MW

3 dicembre 2025

Energia elettrica, accordo di fornitura tra Feralpi Stahl e Axpo

Da gennaio Riesa disporrà di una fornitura elettrica integrata con la produzione, ottimizzata per picchi >100 MW

di Stefano Gennari
Feralpi Stahl e Juwi insieme per l'acciaio verde - MoU per esplorare lo sviluppo di progetti di energia rinnovabile destinati ad alimentare il sito di Riesa

19 novembre 2025

Feralpi Stahl e Juwi insieme per l'acciaio verde

MoU per esplorare lo sviluppo di progetti di energia rinnovabile destinati ad alimentare il sito di Riesa

di Stefano Gennari
Feralpi Stahl ha presentato la sua nuova bobina spooler - Il prodotto per l'edilizia rientra nella linea a basso impatto ambientale FERGreen del Gruppo Feralpi

17 giugno 2025

Feralpi Stahl ha presentato la sua nuova bobina spooler

Il prodotto per l'edilizia rientra nella linea a basso impatto ambientale FERGreen del Gruppo Feralpi

di Federico Fusca
Feralpi Stahl inaugura il laminatoio a zero emissioni Scope 1 - Via alla produzione di acciaio verde in Germania. Pasini: «Crediamo fermamente nel potenziale di crescita del Paese»

15 maggio 2025

Feralpi Stahl inaugura il laminatoio a zero emissioni Scope 1

Via alla produzione di acciaio verde in Germania. Pasini: «Crediamo fermamente nel potenziale di crescita del Paese»

di Stefano Gennari
Feralpi Group: meno redditività nel 2024 - Solida la situazione finanziaria e patrimoniale. Più investimenti

7 ottobre 2025

Feralpi Group: meno redditività nel 2024

Solida la situazione finanziaria e patrimoniale. Più investimenti

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
3 dicembre 2025

Report Banda Stagnata - Novembre 2025

Aggiornamento novembre 2025

Altri Speciali

Anima Confindustria: nel 2025 hanno pesato la carenza di incentivi e l'impatto dei dazi

 I nostri video

2 dicembre 2025

Intervista a Pietro Almici, presidente di Anima Confindustria, a margine dell'Assemblea generale 2025 della federazione.

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio