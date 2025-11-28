SIDERWEB - La community dell'acciaio

siderweb TG: focus sulla banda stagnata

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

28 novembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'ultimo webinar di siderweb, dedicato alla banda stagnata, la produzione mondiale di acciaio, ghisa e Dri e il DTMI 2025 organizzato da AIM.

S. G.   
