siderweb TG: focus sulla banda stagnata
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
28 novembre 2025
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'ultimo webinar di siderweb, dedicato alla banda stagnata, la produzione mondiale di acciaio, ghisa e Dri e il DTMI 2025 organizzato da AIM.
28 novembre 2025
Rottame: previsioni di lievi rialzi
Mercato italiano ancora stabile nell'ultima settimana, ma carico di aspettative per dicembre
28 novembre 2025
Ghisa: prezzi in rialzo e mercato in attesa di chiarezza
A trainare gli aumenti sarebbe la mancanza di fonti alternative
28 novembre 2025
Banda stagnata: gli operatori si attendono aumenti
Scorte della filiera medio-alte
27 novembre 2025
Lingotti, a novembre mercato debole
Quotazioni stabili e domanda interna flebile
27 novembre 2025
Il Cbam fa crescere l’attenzione per il materiale di origine ucraina che potrebbe subire rincari inferiori
Report Banda Stagnata - Ottobre 2025
Aggiornamento ottobre 2025
