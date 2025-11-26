Compliance Cbam: Regesta protagonista alla prima siderweb Masterclass

REZZATO (Bs) – In occasione di Bilanci d’Acciaio 2025, siderweb ha inaugurato la sua prima Masterclass, un momento di approfondimento dedicato alla proposta della Commissione europea di nuove misure di difesa commerciale dell’acciaio.

Inoltre, durante l’incontro, Regesta – sponsor dell’evento e partner tecnologico del settore siderurgico – ha illustrato le proprie soluzioni digitali per la gestione della compliance Cbam, un tema sempre più strategico per le imprese.

Nel video, Daniele Barbirato (Sales Business Development Manager) e Giorgio Grazioli (Partner) raccontano come la digitalizzazione possa supportare le aziende nel monitoraggio delle emissioni di CO₂ e nella semplificazione dei processi di rendicontazione.