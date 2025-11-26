SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Compliance Cbam: Regesta protagonista alla prima s...

Compliance Cbam: Regesta protagonista alla prima siderweb Masterclass

Le interviste a Daniele Barbirato (Sales Business Development Manager) e Giorgio Grazioli (Partner) a Bilanci d'Acciaio

26 novembre 2025

lettura-notizia
scarica PDF

REZZATO (Bs) – In occasione di Bilanci d’Acciaio 2025, siderweb ha inaugurato la sua prima Masterclass, un momento di approfondimento dedicato alla proposta della Commissione europea di nuove misure di difesa commerciale dell’acciaio.
Inoltre, durante l’incontro, Regesta – sponsor dell’evento e partner tecnologico del settore siderurgico – ha illustrato le proprie soluzioni digitali per la gestione della compliance Cbam, un tema sempre più strategico per le imprese.
Nel video, Daniele Barbirato (Sales Business Development Manager) e Giorgio Grazioli (Partner) raccontano come la digitalizzazione possa supportare le aziende nel monitoraggio delle emissioni di CO₂ e nella semplificazione dei processi di rendicontazione.
S. G.   
 Cerca tutti gli articoli di Stefano Gennari


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Header Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam Header STEEL FOCUS – Bilanci d’Acciaio: ripresa possibile nel 2026? STEEL FOCUS – Bilanci d’Acciaio: ripresa possibile nel 2026?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Compliance Cbam: Regesta protagonista alla prima siderweb Masterclass - Le interviste a Daniele Barbirato (Sales Business Development Manager) e Giorgio Grazioli (Partner) a Bilanci d'Acciaio

26 novembre 2025

Compliance Cbam: Regesta protagonista alla prima siderweb Masterclass

Le interviste a Daniele Barbirato (Sales Business Development Manager) e Giorgio Grazioli (Partner) a Bilanci d'Acciaio

di Stefano Gennari
De Giorgi: «Gioco di squadra fondamentale anche per le imprese» - L’allenatore: «Condividere valori, rispettare i ruoli e aiutarsi a vicenda. Queste le basi di una mentalità vincente»

17 novembre 2025

De Giorgi: «Gioco di squadra fondamentale anche per le imprese»

L’allenatore: «Condividere valori, rispettare i ruoli e aiutarsi a vicenda. Queste le basi di una mentalità vincente»

di Federico Fusca
Bilanci d’Acciaio: nel 2024 settore solido nonostante i cali - La ricerca siderweb ha rilevato frenate per fatturato, marginalità e redditività. Attese di ripresa riposte nel 2026

17 novembre 2025

Bilanci d’Acciaio: nel 2024 settore solido nonostante i cali

La ricerca siderweb ha rilevato frenate per fatturato, marginalità e redditività. Attese di ripresa riposte nel 2026

di Redazione siderweb
Cbam, l'Ue studia misure anti-elusione - Bruxelles teme che il meccanismo possa essere aggirato, senza rendere più ecologica la produzione dei Paesi terzi

3 settembre 2025

Cbam, l'Ue studia misure anti-elusione

Bruxelles teme che il meccanismo possa essere aggirato, senza rendere più ecologica la produzione dei Paesi terzi

di Sarah Falsone
Torna Bilanci d'Acciaio - Il 17 novembre a Brescia la presentazione dell'edizione 2025 della ricerca di siderweb

20 ottobre 2025

Torna Bilanci d'Acciaio

Il 17 novembre a Brescia la presentazione dell'edizione 2025 della ricerca di siderweb

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam

 I nostri video

26 novembre 2025

Interviste a Daniele Barbirato (Sales Business Development Manager di Regesta) e Giorgio Grazioli (Partner di Regesta) ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio