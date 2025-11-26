SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Antitrust Ue sospende l’operazione MMG-Anglo Ameri...

Antitrust Ue sospende l’operazione MMG-Anglo American

Procedimento stoppato dal 24 novembre, in attesa della presentazione dei documenti richiesti alle società

26 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Header Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam Header STEEL FOCUS – Bilanci d’Acciaio: ripresa possibile nel 2026? STEEL FOCUS – Bilanci d’Acciaio: ripresa possibile nel 2026?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Antitrust Ue sospende l’operazione MMG-Anglo American - Procedimento stoppato dal 24 novembre, in attesa della presentazione dei documenti richiesti alle società

26 novembre 2025

Antitrust Ue sospende l’operazione MMG-Anglo American

Procedimento stoppato dal 24 novembre, in attesa della presentazione dei documenti richiesti alle società

di Sarah Falsone
Bruxelles indaga sull'operazione MMG-Anglo American - La Commissione teme che una deviazione delle forniture ferronichel possa incidere su prezzo e qualità dell’inox europeo

5 novembre 2025

Bruxelles indaga sull'operazione MMG-Anglo American

La Commissione teme che una deviazione delle forniture ferronichel possa incidere su prezzo e qualità dell’inox europeo

di Sarah Falsone
Anglo American vende le sue attività nel nichel - Le operazioni in Brasile cedute per 500 milioni di dollari

18 febbraio 2025

Anglo American vende le sue attività nel nichel

Le operazioni in Brasile cedute per 500 milioni di dollari

di Elisa Bonomelli
Eurofer e industriAll: «Ue agisca subito per salvare l'acciaio» - All'"Emergency Steel Social Summit" a Bruxelles chiesti interventi urgenti su commercio, energia e politiche industriali

1 ottobre 2025

Eurofer e industriAll: «Ue agisca subito per salvare l'acciaio»

All'"Emergency Steel Social Summit" a Bruxelles chiesti interventi urgenti su commercio, energia e politiche industriali

di Stefano Gennari
Tubi saldati, mercato in cerca di chiarezza - Attese riduzioni delle importazioni fino al 40% e una possibile ripresa della domanda apparente Tubi saldati, mercato in cerca di chiarezza - Attese riduzioni delle importazioni fino al 40% e una possibile ripresa della domanda apparente

7 ottobre 2025

Tubi saldati, mercato in cerca di chiarezza

Attese riduzioni delle importazioni fino al 40% e una possibile ripresa della domanda apparente

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam

 I nostri video

26 novembre 2025

Interviste a Daniele Barbirato (Sales Business Development Manager di Regesta) e Giorgio Grazioli (Partner di Regesta) ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio