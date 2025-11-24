SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Dri, produzione mondiale in calo su base annua a o...

Dri, produzione mondiale in calo su base annua a ottobre

Positivi, invece, il confronto sequenziale e il cumulato da inizio anno. L’India si conferma primo produttore

24 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

US Steel, nuovo impianto DRI in Arkansas - Il progetto nel sito Big River Steel Works punta a rafforzare la produzione di acciaio sostenibile

14 novembre 2025

US Steel, nuovo impianto DRI in Arkansas

Il progetto nel sito Big River Steel Works punta a rafforzare la produzione di acciaio sostenibile

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Belgium rinvia il maxi-investimento verde a Gand - Il progetto da 2 miliardi per Dri e Eaf slitta per i costi e la debole domanda: «Oggi il rendimento sarebbe negativo»

5 novembre 2025

ArcelorMittal Belgium rinvia il maxi-investimento verde a Gand

Il progetto da 2 miliardi per Dri e Eaf slitta per i costi e la debole domanda: «Oggi il rendimento sarebbe negativo»

di Sarah Falsone
Danieli avvia ad Abu Dhabi il riscaldatore elettrico per Dri - Il progetto pilota da 1,3 MW con Kanthal ed Emirates Steel Arkan segna un passo verso la siderurgia fossil-free

30 settembre 2025

Danieli avvia ad Abu Dhabi il riscaldatore elettrico per Dri

Il progetto pilota da 1,3 MW con Kanthal ed Emirates Steel Arkan segna un passo verso la siderurgia fossil-free

di Sarah Falsone
Danieli: secondo impianto DRI per Jindal Steel Duqm - La nuova struttura di produzione di HBI sarà predisposta per l’utilizzo di idrogeno

16 settembre 2025

Danieli: secondo impianto DRI per Jindal Steel Duqm

La nuova struttura di produzione di HBI sarà predisposta per l’utilizzo di idrogeno

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Sport e impresa, il gioco di squadra è fondamentale Header Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam Header STEEL FOCUS – Bilanci d’Acciaio: ripresa possibile nel 2026? STEEL FOCUS – Bilanci d’Acciaio: ripresa possibile nel 2026?
Altri video

ARTICOLI SIMILI

US Steel, nuovo impianto DRI in Arkansas - Il progetto nel sito Big River Steel Works punta a rafforzare la produzione di acciaio sostenibile

14 novembre 2025

US Steel, nuovo impianto DRI in Arkansas

Il progetto nel sito Big River Steel Works punta a rafforzare la produzione di acciaio sostenibile

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Belgium rinvia il maxi-investimento verde a Gand - Il progetto da 2 miliardi per Dri e Eaf slitta per i costi e la debole domanda: «Oggi il rendimento sarebbe negativo»

5 novembre 2025

ArcelorMittal Belgium rinvia il maxi-investimento verde a Gand

Il progetto da 2 miliardi per Dri e Eaf slitta per i costi e la debole domanda: «Oggi il rendimento sarebbe negativo»

di Sarah Falsone
Danieli avvia ad Abu Dhabi il riscaldatore elettrico per Dri - Il progetto pilota da 1,3 MW con Kanthal ed Emirates Steel Arkan segna un passo verso la siderurgia fossil-free

30 settembre 2025

Danieli avvia ad Abu Dhabi il riscaldatore elettrico per Dri

Il progetto pilota da 1,3 MW con Kanthal ed Emirates Steel Arkan segna un passo verso la siderurgia fossil-free

di Sarah Falsone
Danieli: secondo impianto DRI per Jindal Steel Duqm - La nuova struttura di produzione di HBI sarà predisposta per l’utilizzo di idrogeno

16 settembre 2025

Danieli: secondo impianto DRI per Jindal Steel Duqm

La nuova struttura di produzione di HBI sarà predisposta per l’utilizzo di idrogeno

di Federico Fusca
Dri, produzione mondiale in calo su base annua a ottobre - Positivi, invece, il confronto sequenziale e il cumulato da inizio anno. L’India si conferma primo produttore

24 novembre 2025

Dri, produzione mondiale in calo su base annua a ottobre

Positivi, invece, il confronto sequenziale e il cumulato da inizio anno. L’India si conferma primo produttore

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Bilanci d'Acciaio 2025, la prima siderweb Masterclass. Da Regesta soluzioni digitali per il Cbam

 I nostri video

26 novembre 2025

Interviste a Daniele Barbirato (Sales Business Development Manager di Regesta) e Giorgio Grazioli (Partner di Regesta) ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio