SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Metinvest: completati gli interventi a Zaporizhsta...

Metinvest: completati gli interventi a Zaporizhstal

Le manutenzioni hanno riguardato l’altoforno n. 3 e i reparti di laminazione

24 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, ferroleghe, bramme, coils, lamiere da treno e tondo. 24 novembre 2025 Mercato flash. Rottame, ferroleghe, bramme, coils, lamiere da treno e tondo. 24 novembre 2025 Deleted video Header Coface: «Indice di insolvenza globale in aumento nel 2025» Coface: «Indice di insolvenza globale in aumento nel 2025»
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Metinvest: completati gli interventi a Zaporizhstal - Le manutenzioni hanno riguardato l’altoforno n. 3 e i reparti di laminazione

24 novembre 2025

Metinvest: completati gli interventi a Zaporizhstal

Le manutenzioni hanno riguardato l’altoforno n. 3 e i reparti di laminazione

di Federico Fusca
Metinvest investe a Zaporizhstal - L’azienda ucraina ha aumentato il budget per il 2025 dedicato al rinnovamento dell’acciaieria

26 agosto 2025

Metinvest investe a Zaporizhstal

L’azienda ucraina ha aumentato il budget per il 2025 dedicato al rinnovamento dell’acciaieria

di Federico Fusca
Metinvest, produzione in crescita per Zaporizhstal - In aumento l’output gennaio-agosto di ghisa, acciaio grezzo e prodotti laminati

3 settembre 2025

Metinvest, produzione in crescita per Zaporizhstal

In aumento l’output gennaio-agosto di ghisa, acciaio grezzo e prodotti laminati

di Federico Fusca
Metinvest e Danieli finalizzano il closing per la JV Metinvest Adria - Step decisivo per la rinascita del polo siderurgico piombinese. Nominato un Cda di 8 membri

20 settembre 2025

Metinvest e Danieli finalizzano il closing per la JV Metinvest Adria

Step decisivo per la rinascita del polo siderurgico piombinese. Nominato un Cda di 8 membri

di Stefano Gennari
Gabrielli Spa: utile di 8,6 milioni di euro nel 2024 - Diminuiscono i ricavi e la redditività

2 settembre 2025

Gabrielli Spa: utile di 8,6 milioni di euro nel 2024

Diminuiscono i ricavi e la redditività

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, ferroleghe, bramme, coils, lamiere da treno e tondo. 24 novembre 2025

 I nostri video

24 novembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»