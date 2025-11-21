SIDERWEB - La community dell'acciaio

British Steel: il Governo cerca acquirenti

L’Esecutivo al lavoro «con Jingye per trovare una soluzione pragmatica e realistica per il futuro dell’azienda»

21 novembre 2025

Lascia un Commento

British Steel: il Governo cerca acquirenti - L’Esecutivo al lavoro «con Jingye per trovare una soluzione pragmatica e realistica per il futuro dell’azienda»

21 novembre 2025

British Steel: il Governo cerca acquirenti

L’Esecutivo al lavoro «con Jingye per trovare una soluzione pragmatica e realistica per il futuro dell’azienda»

di Federico Fusca
British Steel rifiuta 500 milioni di aiuti governativi - Avviata oggi la consultazione formale con i lavoratori e i sindacati per valutare la chiusura delle attività produttive

27 marzo 2025

British Steel rifiuta 500 milioni di aiuti governativi

Avviata oggi la consultazione formale con i lavoratori e i sindacati per valutare la chiusura delle attività produttive

di Sarah Falsone
British Steel: avanzata l’ipotesi nazionalizzazione - Il Governo vorrebbe sfruttare le leggi antiterrorismo per salvaguardare la produzione siderurgica e i lavoratori

1 aprile 2025

British Steel: avanzata l’ipotesi nazionalizzazione

Il Governo vorrebbe sfruttare le leggi antiterrorismo per salvaguardare la produzione siderurgica e i lavoratori

di Sarah Falsone
Uk, primo passo verso la nazionalizzazione di British Steel - Il Governo ha approvato una legge per assumere la gestione temporanea dell’azienda

14 aprile 2025

Uk, primo passo verso la nazionalizzazione di British Steel

Il Governo ha approvato una legge per assumere la gestione temporanea dell’azienda

di Federico Fusca
Il declino di un gigante dell’acciaio: la crisi di Liberty Steel - L’analisi dell’Ufficio Studi siderweb della crisi finanziaria del terzo produttore siderurgico britannico

29 maggio 2025

Il declino di un gigante dell’acciaio: la crisi di Liberty Steel

L’analisi dell’Ufficio Studi siderweb della crisi finanziaria del terzo produttore siderurgico britannico

di Gianfranco Tosini
