Turchia, output di acciaio grezzo in crescita a ottobre

Bene anche le billette, bramme in controtendenza. Preoccupazione per le nuove misure commerciali Ue

21 novembre 2025

Turchia: acciaio sostenuto da rottame e lira debole - Domanda in miglioramento ma ancora fragile. L’Asia resta un fattore di rischio

6 novembre 2025

Turchia: acciaio sostenuto da rottame e lira debole

Domanda in miglioramento ma ancora fragile. L’Asia resta un fattore di rischio

di Stefano Gennari
Turchia: a settembre rimbalzo delle importazioni di rottame - I volumi ricevuti nei primi nove mesi mostrano però una flessione di quasi il 7% su base annua

5 novembre 2025

Turchia: a settembre rimbalzo delle importazioni di rottame

I volumi ricevuti nei primi nove mesi mostrano però una flessione di quasi il 7% su base annua

di Stefano Gennari
Assofermet Rottami: cauto ottimismo per novembre - Prezzi fermi con lievi ritocchi e domanda disomogenea tra Turchia, Europa e India

5 novembre 2025

Assofermet Rottami: cauto ottimismo per novembre

Prezzi fermi con lievi ritocchi e domanda disomogenea tra Turchia, Europa e India

di Sarah Falsone
Turchia: produzione di acciaio in ripresa a settembre - In crescita allo stesso tempo sia le esportazioni sia le importazioni di prodotti finiti

4 novembre 2025

Turchia: produzione di acciaio in ripresa a settembre

In crescita allo stesso tempo sia le esportazioni sia le importazioni di prodotti finiti

di Stefano Gennari
Australia: dazi antidumping provvisori sul tondo da quattro Paesi - Le misure andranno a colpire gli esportatori di Malaysia, Thailandia, Turchia e Vietnam

28 ottobre 2025

Australia: dazi antidumping provvisori sul tondo da quattro Paesi

Le misure andranno a colpire gli esportatori di Malaysia, Thailandia, Turchia e Vietnam

di Federico Fusca
Altre News

20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025

14 novembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'Assemblea pubblica di Federacciai, l'ultimo webinar MERCATO & DINTORNI ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»