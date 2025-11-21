SIDERWEB - La community dell'acciaio

ArcelorMittal: «Pronti ad aumentare la produzione»

Il gruppo sollecita l’Ue ad adottare il prima possibile le nuove misure di difesa e al contempo rassicura i clienti Ue

21 novembre 2025

ARTICOLI SIMILI

di Stefano Gennari
L’Ue valuterà un’estensione delle restrizioni all’import di acciaio - Séjourné: «Stiamo esaminando clausole simili alla Salvaguardia e compatibili con il Wto»

4 dicembre 2024

L’Ue valuterà un’estensione delle restrizioni all’import di acciaio

Séjourné: «Stiamo esaminando clausole simili alla Salvaguardia e compatibili con il Wto»

di Stefano Gennari
ArcelorMittal valuta la chiusura dell'impianto Steelanol a Gand - Frederik Van de Velde: «Situazione economica difficile senza modifiche al quadro normativo»

23 giugno 2025

ArcelorMittal valuta la chiusura dell'impianto Steelanol a Gand

Frederik Van de Velde: «Situazione economica difficile senza modifiche al quadro normativo»

di Stefano Gennari
ArcelorMittal: stop ai piani di transizione green in Germania - Il colosso dell'acciaio rinuncia alla costruzione di impianti Dri-Eaf a Brema ed Eisenhüttenstadt, nonostante i sussidi

20 giugno 2025

ArcelorMittal: stop ai piani di transizione green in Germania

Il colosso dell'acciaio rinuncia alla costruzione di impianti Dri-Eaf a Brema ed Eisenhüttenstadt, nonostante i sussidi

di Stefano Gennari
ArcelorMittal: nel 2024 scende il fatturato - Migliora però il risultato netto

6 febbraio 2025

ArcelorMittal: nel 2024 scende il fatturato

Migliora però il risultato netto

di Stefano Ferrari
