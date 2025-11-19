SIDERWEB - La community dell'acciaio

Germania: cala ancora la produzione di acciaio

A ottobre flessione del 3%. WV Stahl: «Pesano elevati costi dell'energia, massiccio afflusso di import e domanda debole»

19 novembre 2025

Lascia un Commento

Header siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025 Deleted video Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso
ARTICOLI SIMILI

Germania: cala ancora la produzione di acciaio - A ottobre flessione del 3%. WV Stahl: «Pesano elevati costi dell'energia, massiccio afflusso di import e domanda debole»

19 novembre 2025

19 novembre 2025

Germania: cala ancora la produzione di acciaio

A ottobre flessione del 3%. WV Stahl: «Pesano elevati costi dell'energia, massiccio afflusso di import e domanda debole»

di Stefano Gennari
Germania: inizio d'anno negativo per la produzione di acciaio - A gennaio prodotti 2,68 milioni di tonnellate di acciaio grezzo. WV Stahl: «Urgente uno stimolo economico»

26 febbraio 2025

26 febbraio 2025

Germania: inizio d'anno negativo per la produzione di acciaio

A gennaio prodotti 2,68 milioni di tonnellate di acciaio grezzo. WV Stahl: «Urgente uno stimolo economico»

di Stefano Gennari
Produzione siderurgica tedesca a -13,7% a luglio - La WV Stahl chiede nuove misure di protezione alla Commissione europea e rinnova la guida di Kerstin Maria Rippel

25 agosto 2025

25 agosto 2025

Produzione siderurgica tedesca a -13,7% a luglio

La WV Stahl chiede nuove misure di protezione alla Commissione europea e rinnova la guida di Kerstin Maria Rippel

di Stefano Gennari
Gozzi: «C'è bisogno di risposte concrete e rapide dall'Ue» - «La riduzione delle aliquote fiscali proposta nell'Action Plan creerà nuove asimmetrie tra i Paesi»

15 maggio 2025

15 maggio 2025

Gozzi: «C’è bisogno di risposte concrete e rapide dall’Ue»

«La riduzione delle aliquote fiscali proposta nell’Action Plan creerà nuove asimmetrie tra i Paesi»

di Stefano Gennari
siderweb on air: la crisi tedesca - Ne parliamo giovedì in diretta con Pasini (Feralpi Group) e Tosini (siderweb)

6 marzo 2025

6 marzo 2025

siderweb on air: la crisi tedesca

Ne parliamo giovedì in diretta con Pasini (Feralpi Group) e Tosini (siderweb)

di Redazione siderweb
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

siderweb TG. Edizione del 14 novembre 2025

14 novembre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'Assemblea pubblica di Federacciai, l'ultimo webinar MERCATO & DINTORNI ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»