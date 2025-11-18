SIDERWEB - La community dell'acciaio

Energia, Assofond: «La mossa tedesca suoni la sveglia al governo italiano»

«Insostenibile» la differenza tra il prezzo pagato in Italia e quello degli altri Paesi Ue

18 novembre 2025

Lascia un Commento

