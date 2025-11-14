SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. La Germania chiede all’Ue di consentire sussidi al...

La Germania chiede all’Ue di consentire sussidi alle imprese

Gli aiuti si tradurrebbero in un prezzo dell’elettricità agevolato per i settori energivori

14 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Germania, crollano gli ordini di macchinari: -19% a settembre - La VDMA avverte: «Domanda debole e sotto-utilizzo persistono»; confermata la previsione di -5% nella produzione 2025

10 novembre 2025

Germania, crollano gli ordini di macchinari: -19% a settembre

La VDMA avverte: «Domanda debole e sotto-utilizzo persistono»; confermata la previsione di -5% nella produzione 2025

di Sarah Falsone
Steel Summit: “patriottismo europeo” per difendere l’acciaio - La Germania rilancia su difesa commerciale e domanda di acciaio low-carbon. Possibilità di un asse con Parigi

6 novembre 2025

Steel Summit: “patriottismo europeo” per difendere l’acciaio

La Germania rilancia su difesa commerciale e domanda di acciaio low-carbon. Possibilità di un asse con Parigi

di Sarah Falsone
Germania, Merz convoca il vertice sull'acciaio - Giovedì 6 novembre il cancelliere incontrerà imprese e Länder per discutere misure di sostegno

3 novembre 2025

Germania, Merz convoca il vertice sull'acciaio

Giovedì 6 novembre il cancelliere incontrerà imprese e Länder per discutere misure di sostegno

di Stefano Gennari
Germania: cala la produzione di acciaio da forno elettrico - -10,6% tendenziale a settembre. In ripresa invece l'output mediante altoforno

24 ottobre 2025

Germania: cala la produzione di acciaio da forno elettrico

-10,6% tendenziale a settembre. In ripresa invece l'output mediante altoforno

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso Header Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Séjourné: «Le nuove misure Ue sono ora nelle mani dei deputati» Header Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025 Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Germania, crollano gli ordini di macchinari: -19% a settembre - La VDMA avverte: «Domanda debole e sotto-utilizzo persistono»; confermata la previsione di -5% nella produzione 2025

10 novembre 2025

Germania, crollano gli ordini di macchinari: -19% a settembre

La VDMA avverte: «Domanda debole e sotto-utilizzo persistono»; confermata la previsione di -5% nella produzione 2025

di Sarah Falsone
Steel Summit: “patriottismo europeo” per difendere l’acciaio - La Germania rilancia su difesa commerciale e domanda di acciaio low-carbon. Possibilità di un asse con Parigi

6 novembre 2025

Steel Summit: “patriottismo europeo” per difendere l’acciaio

La Germania rilancia su difesa commerciale e domanda di acciaio low-carbon. Possibilità di un asse con Parigi

di Sarah Falsone
Germania, Merz convoca il vertice sull'acciaio - Giovedì 6 novembre il cancelliere incontrerà imprese e Länder per discutere misure di sostegno

3 novembre 2025

Germania, Merz convoca il vertice sull'acciaio

Giovedì 6 novembre il cancelliere incontrerà imprese e Länder per discutere misure di sostegno

di Stefano Gennari
Germania: cala la produzione di acciaio da forno elettrico - -10,6% tendenziale a settembre. In ripresa invece l'output mediante altoforno

24 ottobre 2025

Germania: cala la produzione di acciaio da forno elettrico

-10,6% tendenziale a settembre. In ripresa invece l'output mediante altoforno

di Stefano Gennari
La Germania chiede all’Ue di consentire sussidi alle imprese - Gli aiuti si tradurrebbero in un prezzo dell’elettricità agevolato per i settori energivori

14 novembre 2025

La Germania chiede all’Ue di consentire sussidi alle imprese

Gli aiuti si tradurrebbero in un prezzo dell’elettricità agevolato per i settori energivori

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | Focus rottame e minerale ferroso

 I nostri video

12 novembre 2025

Le materie prime siderurgiche tornano sotto la lente d'ingrandimento di MERCATO & DINTORNI. La decima edizione del 2025 ...

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»