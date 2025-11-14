SIDERWEB - La community dell'acciaio

Cina: produzione d'acciaio in calo per il quinto mese consecutivo

Volumi ben al di sotto della soglia degli 80 milioni di tonnellate. Peggior ottobre dal 2021

14 novembre 2025

14 novembre 2025

Cina: produzione d'acciaio in calo per il quinto mese consecutivo

Volumi ben al di sotto della soglia degli 80 milioni di tonnellate. Peggior ottobre dal 2021

di Stefano Gennari

14 novembre 2025

Cina: produzione d'acciaio in calo per il quinto mese consecutivo

Volumi ben al di sotto della soglia degli 80 milioni di tonnellate. Peggior ottobre dal 2021

di Stefano Gennari
