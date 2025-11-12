SIDERWEB - La community dell'acciaio

Simandou, inaugurata la nuova miniera di minerale ad alto tenore

Prende il via l’iniziativa mineraria che punta a esportare fino a 120 milioni di tonnellate l’anno

12 novembre 2025

Minerale di ferro: prezzi ai massimi da sei mesi - Aumento sostenuto dall'attesa di ritardi nel progetto Simandou nonché di una ripresa della domanda cinese

10 settembre 2025

Minerale di ferro: prezzi ai massimi da sei mesi

Aumento sostenuto dall'attesa di ritardi nel progetto Simandou nonché di una ripresa della domanda cinese

di Stefano Gennari
Rio Tinto sospende il progetto di Simandou dopo un incidente mortale - Immediate le conseguenze sui prezzi del minerale di ferro

26 agosto 2025

Rio Tinto sospende il progetto di Simandou dopo un incidente mortale

Immediate le conseguenze sui prezzi del minerale di ferro

di Stefano Gennari
Rio Tinto: prime spedizioni da Simandou a novembre - Il maxi giacimento di minerale ferroso in Guinea dovrebbe produrre fino a 120 milioni di tonnellate all'anno

19 maggio 2025

Rio Tinto: prime spedizioni da Simandou a novembre

Il maxi giacimento di minerale ferroso in Guinea dovrebbe produrre fino a 120 milioni di tonnellate all'anno

di Stefano Gennari
Rio Tinto aumenterà la produzione di minerale di 15 milioni ton in 3 anni - Il progetto Simandou raggiungerà la piena capacità produttiva entro il 2028

6 dicembre 2024

Rio Tinto aumenterà la produzione di minerale di 15 milioni ton in 3 anni

Il progetto Simandou raggiungerà la piena capacità produttiva entro il 2028

di Stefano Gennari
China Baowu pronta a un maxi investimento nel progetto di Simandou - Il colosso cinese ha raccolto 10 milioni di yuan tramite un'emissione obbligazionaria

31 gennaio 2024

China Baowu pronta a un maxi investimento nel progetto di Simandou

Il colosso cinese ha raccolto 10 milioni di yuan tramite un'emissione obbligazionaria

di Stefano Gennari
