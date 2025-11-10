SIDERWEB - La community dell'acciaio

Salzgitter rallenta: ricavi e utili giù nei primi nove mesi del 2025

La Cfo Potrafki: «Ripresa attesa il prossimo anno, intanto rafforziamo competitività e solidità finanziaria»

10 novembre 2025

ARTICOLI SIMILI

Salzgitter rallenta: ricavi e utili giù nei primi nove mesi del 2025 - La Cfo Potrafki: «Ripresa attesa il prossimo anno, intanto rafforziamo competitività e solidità finanziaria»

10 novembre 2025

Salzgitter rallenta: ricavi e utili giù nei primi nove mesi del 2025

La Cfo Potrafki: «Ripresa attesa il prossimo anno, intanto rafforziamo competitività e solidità finanziaria»

di Sarah Falsone
Salzgitter AG: perdita netta di 198 milioni nei nove mesi - Il CEO: «Hanno pesato il contesto economico e i prezzi dell'energia. Nessun segnale di ripresa imminente»

12 novembre 2024

Salzgitter AG: perdita netta di 198 milioni nei nove mesi

Il CEO: «Hanno pesato il contesto economico e i prezzi dell'energia. Nessun segnale di ripresa imminente»

di Stefano Gennari
Salzgitter: produzione di acciaio e ricavi in calo nel primo trimestre - Nuovo programma di efficienza P28 per contrastare la debolezza della domanda e le tensioni geopolitiche

13 maggio 2025

Salzgitter: produzione di acciaio e ricavi in calo nel primo trimestre

Nuovo programma di efficienza P28 per contrastare la debolezza della domanda e le tensioni geopolitiche

di Sarah Falsone
ArcelorMittal: nel Q1 2025 calano utili e vendite - Il Ceo Aditya Mittal: «La crescente incertezza globale sta danneggiando la fiducia delle imprese»

30 aprile 2025

ArcelorMittal: nel Q1 2025 calano utili e vendite

Il Ceo Aditya Mittal: «La crescente incertezza globale sta danneggiando la fiducia delle imprese»

di Federico Fusca
Danieli & C. Officine Meccaniche: utile a quota 220 milioni - Il portafoglio ordini sfiora i 5,4 miliardi di euro

29 settembre 2025

Danieli & C. Officine Meccaniche: utile a quota 220 milioni

Il portafoglio ordini sfiora i 5,4 miliardi di euro

di Stefano Ferrari
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025

10 novembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

