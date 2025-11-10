SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Stop ai finanziamenti Transizione 5.0: «Risorse es...

Stop ai finanziamenti Transizione 5.0: «Risorse esaurite»

Almici (Anima): «Decisione che trasmette forte incertezza alle imprese. Serve un piano per rilanciare l’industria»

10 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Anima: dazi Usa mettono a rischio l'export della meccanica - Pietro Almici al commissario Šefčovič: «Intensificare le trattative con Washington»

31 ottobre 2025

Anima: dazi Usa mettono a rischio l'export della meccanica

Pietro Almici al commissario Šefčovič: «Intensificare le trattative con Washington»

di Stefano Gennari
Meccanica: export stabile nel primo semestre - Anima Confindustria evidenzia una crescita marginale dello 0,4%, ma persistono alcuni segnali d’incertezza

28 ottobre 2025

Meccanica: export stabile nel primo semestre

Anima Confindustria evidenzia una crescita marginale dello 0,4%, ma persistono alcuni segnali d’incertezza

di Federico Fusca
Anima: «Fiducia in calo nel secondo semestre» - Le aziende dell’industria meccanica prevedono contrazioni per fatturato ed export e margini in sofferenza

16 settembre 2025

Anima: «Fiducia in calo nel secondo semestre»

Le aziende dell’industria meccanica prevedono contrazioni per fatturato ed export e margini in sofferenza

di Redazione siderweb
Dazi Usa, Anima: a rischio un fatturato di 4,4 miliardi di euro - Almici: «Il trattato tra Ue e Mercosur potrebbe rappresentare una grande opportunità per il comparto manifatturiero»

31 luglio 2025

Dazi Usa, Anima: a rischio un fatturato di 4,4 miliardi di euro

Almici: «Il trattato tra Ue e Mercosur potrebbe rappresentare una grande opportunità per il comparto manifatturiero»

di Stefano Gennari
Export Days Anima: tre tappe tra Piemonte, Lombardia e Veneto - Via agli incontri promossi da Anima Confindustria per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese della meccanica

24 giugno 2025

Export Days Anima: tre tappe tra Piemonte, Lombardia e Veneto

Via agli incontri promossi da Anima Confindustria per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese della meccanica

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025 Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025 Private video Header siderweb TG. Edizione del 7 novembre 2025 siderweb TG. Edizione del 7 novembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Anima: dazi Usa mettono a rischio l'export della meccanica - Pietro Almici al commissario Šefčovič: «Intensificare le trattative con Washington»

31 ottobre 2025

Anima: dazi Usa mettono a rischio l'export della meccanica

Pietro Almici al commissario Šefčovič: «Intensificare le trattative con Washington»

di Stefano Gennari
Meccanica: export stabile nel primo semestre - Anima Confindustria evidenzia una crescita marginale dello 0,4%, ma persistono alcuni segnali d’incertezza

28 ottobre 2025

Meccanica: export stabile nel primo semestre

Anima Confindustria evidenzia una crescita marginale dello 0,4%, ma persistono alcuni segnali d’incertezza

di Federico Fusca
Anima: «Fiducia in calo nel secondo semestre» - Le aziende dell’industria meccanica prevedono contrazioni per fatturato ed export e margini in sofferenza

16 settembre 2025

Anima: «Fiducia in calo nel secondo semestre»

Le aziende dell’industria meccanica prevedono contrazioni per fatturato ed export e margini in sofferenza

di Redazione siderweb
Dazi Usa, Anima: a rischio un fatturato di 4,4 miliardi di euro - Almici: «Il trattato tra Ue e Mercosur potrebbe rappresentare una grande opportunità per il comparto manifatturiero»

31 luglio 2025

Dazi Usa, Anima: a rischio un fatturato di 4,4 miliardi di euro

Almici: «Il trattato tra Ue e Mercosur potrebbe rappresentare una grande opportunità per il comparto manifatturiero»

di Stefano Gennari
Export Days Anima: tre tappe tra Piemonte, Lombardia e Veneto - Via agli incontri promossi da Anima Confindustria per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese della meccanica

24 giugno 2025

Export Days Anima: tre tappe tra Piemonte, Lombardia e Veneto

Via agli incontri promossi da Anima Confindustria per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese della meccanica

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, tondo, coils, piani inox, lamierino magnetico. 10 novembre 2025

 I nostri video

10 novembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: installata una nuova panchina Steelosa a Rimini

Rinaldini: «Con il riciclo, l’acciaio ha davanti a sé un orizzonte di possibilità infinite»