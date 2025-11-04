SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. ArcelorMittal Kryvyi Rih riavvia la quinta batteri...

ArcelorMittal Kryvyi Rih riavvia la quinta batteria di forni a coke

Dopo il blackout causato da un attacco missilistico, l’impianto torna operativo grazie a un intervento di riparazione

4 novembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

ArcelorMittal Kryvyi Rih, caro energia: «Rischiamo di lasciare l’Ucraina» - Costi record e nuove tariffe aggravano le perdite, con costi stimati in oltre 73 milioni di dollari annui

29 agosto 2025

ArcelorMittal Kryvyi Rih, caro energia: «Rischiamo di lasciare l’Ucraina»

Costi record e nuove tariffe aggravano le perdite, con costi stimati in oltre 73 milioni di dollari annui

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Kryvyi Rih lancia l’allarme sui prezzi dell’elettricità - Mercato distorto: «Senza interventi, la produzione verrà ridotta e migliaia di posti di lavoro saranno a rischio»

27 giugno 2025

ArcelorMittal Kryvyi Rih lancia l’allarme sui prezzi dell’elettricità

Mercato distorto: «Senza interventi, la produzione verrà ridotta e migliaia di posti di lavoro saranno a rischio»

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Kryvyi Rih riavvia l'altoforno n. 6 - L'impianto, fermato lo scorso autunno, è tornato operativo in tempi record

10 aprile 2025

ArcelorMittal Kryvyi Rih riavvia l'altoforno n. 6

L'impianto, fermato lo scorso autunno, è tornato operativo in tempi record

di Stefano Gennari
Ricostruzione dell'Ucraina: una possibilità per gli investitori italiani - Lo afferma il Ceo di ArcelorMittal Kryvyi Rih Mauro Longobardo alla conferenza “On the Road to URC 2025”

10 marzo 2025

Ricostruzione dell'Ucraina: una possibilità per gli investitori italiani

Lo afferma il Ceo di ArcelorMittal Kryvyi Rih Mauro Longobardo alla conferenza “On the Road to URC 2025”

di Sarah Falsone
Dazi Usa, l'Ucraina punta a una soluzione entro il 12 marzo - ArcelorMittal Kryvyi Rih e Interpipe tra le aziende più colpite, secondo la ministra dell'Economia Sviridenko

12 febbraio 2025

Dazi Usa, l'Ucraina punta a una soluzione entro il 12 marzo

ArcelorMittal Kryvyi Rih e Interpipe tra le aziende più colpite, secondo la ministra dell'Economia Sviridenko

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Ottobre 2025 Header STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo
Altri video

ARTICOLI SIMILI

ArcelorMittal Kryvyi Rih, caro energia: «Rischiamo di lasciare l’Ucraina» - Costi record e nuove tariffe aggravano le perdite, con costi stimati in oltre 73 milioni di dollari annui

29 agosto 2025

ArcelorMittal Kryvyi Rih, caro energia: «Rischiamo di lasciare l’Ucraina»

Costi record e nuove tariffe aggravano le perdite, con costi stimati in oltre 73 milioni di dollari annui

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Kryvyi Rih lancia l’allarme sui prezzi dell’elettricità - Mercato distorto: «Senza interventi, la produzione verrà ridotta e migliaia di posti di lavoro saranno a rischio»

27 giugno 2025

ArcelorMittal Kryvyi Rih lancia l’allarme sui prezzi dell’elettricità

Mercato distorto: «Senza interventi, la produzione verrà ridotta e migliaia di posti di lavoro saranno a rischio»

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Kryvyi Rih riavvia l'altoforno n. 6 - L'impianto, fermato lo scorso autunno, è tornato operativo in tempi record

10 aprile 2025

ArcelorMittal Kryvyi Rih riavvia l'altoforno n. 6

L'impianto, fermato lo scorso autunno, è tornato operativo in tempi record

di Stefano Gennari
Ricostruzione dell'Ucraina: una possibilità per gli investitori italiani - Lo afferma il Ceo di ArcelorMittal Kryvyi Rih Mauro Longobardo alla conferenza “On the Road to URC 2025”

10 marzo 2025

Ricostruzione dell'Ucraina: una possibilità per gli investitori italiani

Lo afferma il Ceo di ArcelorMittal Kryvyi Rih Mauro Longobardo alla conferenza “On the Road to URC 2025”

di Sarah Falsone
Dazi Usa, l'Ucraina punta a una soluzione entro il 12 marzo - ArcelorMittal Kryvyi Rih e Interpipe tra le aziende più colpite, secondo la ministra dell'Economia Sviridenko

12 febbraio 2025

Dazi Usa, l'Ucraina punta a una soluzione entro il 12 marzo

ArcelorMittal Kryvyi Rih e Interpipe tra le aziende più colpite, secondo la ministra dell'Economia Sviridenko

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli

 I nostri video

4 novembre 2025

"L'altro volto dell'acciaio" è il nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti