L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli

Nella quinta puntata del video-podcast di siderweb “L’altro volto dell’acciaio”, a raccontarsi è Giuseppe Cavalli, Independent Advisor.

A cura della responsabile Relazioni esterne di siderweb, Francesca Morandi, il format svela il lato più autentico e umano di alcuni volti della siderurgia italiana.

Bresciano, ingegnere di formazione, Cavalli ha maturato una lunga esperienza ai vertici dell'industria siderurgica: è stato Consigliere delegato e Direttore generale di Alfa Acciai, Direttore generale di Acciaierie d'Italia (ex Ilva) e Presidente & Ceo di Acciaierie di Sicilia.

Con la passione per il mare e la vela, ci guida in un viaggio in cui la navigazione diventa metafora della vita e della leadership. Come un comandante studia la rotta e prepara l’equipaggio, così il manager si allena, si organizza e motiva la sua squadra – perché senza equipaggio non si vince – affrontando anche la sconfitta con lo stesso spirito sportivo di chi sa che ogni tempesta è un’occasione per imparare e ripartire più forte.