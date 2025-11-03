SIDERWEB - La community dell'acciaio

Tenaris avvia la seconda tranche del buyback da 1,2 miliardi

L’operazione partirà il 3 novembre 2025 e si concluderà entro il 30 aprile 2026

3 novembre 2025

Tenaris: fatturato in leggero aumento, utili in lieve calo - Nel terzo trimestre 2025 in crescita anche le vendite e l’Ebitda

30 ottobre 2025

Tenaris: fatturato in leggero aumento, utili in lieve calo

Nel terzo trimestre 2025 in crescita anche le vendite e l’Ebitda

di Federico Fusca
Nuova commessa da Petrobras per Tenaris - Saranno forniti tubi e rivestimenti per i progetti offshore brasiliani di Pre-Salt e Margine Equatoriale

28 ottobre 2025

Nuova commessa da Petrobras per Tenaris

Saranno forniti tubi e rivestimenti per i progetti offshore brasiliani di Pre-Salt e Margine Equatoriale

di Federico Fusca
1
Tenaris chiude la prima tranche del buyback da 1,2 miliardi di dollari - La società ha riacquistato 33 milioni di azioni, pari al 3,08% del capitale, per circa 600 milioni di dollari

1 ottobre 2025

Tenaris chiude la prima tranche del buyback da 1,2 miliardi di dollari

La società ha riacquistato 33 milioni di azioni, pari al 3,08% del capitale, per circa 600 milioni di dollari

di Sarah Falsone
Tenaris parteciperà al progetto petrolifero Búzios 11 - Il sito di Dalmine fornirà 18mila tonnellate di tubi senza saldatura

12 settembre 2025

Tenaris parteciperà al progetto petrolifero Búzios 11

Il sito di Dalmine fornirà 18mila tonnellate di tubi senza saldatura

di Redazione siderweb
Tenaris: meno fatturato, più utile - Nel secondo trimestre vendite poco al di sotto del milione di tonnellate

1 agosto 2025

Tenaris: meno fatturato, più utile

Nel secondo trimestre vendite poco al di sotto del milione di tonnellate

di Stefano Ferrari
STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l'acciaio italiano ed europeo STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l'acciaio italiano ed europeo siderweb TG. Edizione del 31 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 31 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

STEEL FOCUS – Il Giappone come modello per l’acciaio italiano ed europeo

1 novembre 2025

Concentrare la produzione di acciai comuni in grandi gruppi e affidare le nicchie di prodotto a piccole aziende o startup. È questa ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti