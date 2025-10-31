SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. La siderurgia è stata al centro dell’incontro tra ...

La siderurgia è stata al centro dell’incontro tra Urso e Šefčovič

Il titolare del Mimit e il commissario Ue ieri hanno discusso di dazi Usa, misure di protezione ed export di rottame

31 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Il futuro dell’acciaio green in Europa - Se ne parla il 6 novembre a Ecomondo con Ferrari (siderweb), Barocci (Arvedi), Seeber (SSAB) e Rinaldini (RICREA)

30 ottobre 2025

Il futuro dell’acciaio green in Europa

Se ne parla il 6 novembre a Ecomondo con Ferrari (siderweb), Barocci (Arvedi), Seeber (SSAB) e Rinaldini (RICREA)

di Redazione siderweb
Outokumpu, trimestre in chiaroscuro: Europa rallenta, Americhe resilienti - Margini e ricavi in flessione, consegne in calo. Impianto pilota per materiali critici a basse emissioni negli Usa

29 ottobre 2025

Outokumpu, trimestre in chiaroscuro: Europa rallenta, Americhe resilienti

Margini e ricavi in flessione, consegne in calo. Impianto pilota per materiali critici a basse emissioni negli Usa

di Sarah Falsone
Tcud: acciaio turco primo in Europa e settimo nel mondo - L'associazione dei produttori turchi vede però i dazi come una minaccia. Appello a Bruxelles per un fair trade

24 ottobre 2025

Tcud: acciaio turco primo in Europa e settimo nel mondo

L'associazione dei produttori turchi vede però i dazi come una minaccia. Appello a Bruxelles per un fair trade

di Stefano Gennari
voestalpine: «Consiglio Ue proroghi scadenza quote gratuite di CO₂» - L’eliminazione «comporterebbe un'enorme perdita di competitività e posti di lavoro in Europa»

21 ottobre 2025

voestalpine: «Consiglio Ue proroghi scadenza quote gratuite di CO₂»

L’eliminazione «comporterebbe un'enorme perdita di competitività e posti di lavoro in Europa»

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 31 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 31 ottobre 2025 Header Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Il futuro dell’acciaio green in Europa - Se ne parla il 6 novembre a Ecomondo con Ferrari (siderweb), Barocci (Arvedi), Seeber (SSAB) e Rinaldini (RICREA)

30 ottobre 2025

Il futuro dell’acciaio green in Europa

Se ne parla il 6 novembre a Ecomondo con Ferrari (siderweb), Barocci (Arvedi), Seeber (SSAB) e Rinaldini (RICREA)

di Redazione siderweb
Outokumpu, trimestre in chiaroscuro: Europa rallenta, Americhe resilienti - Margini e ricavi in flessione, consegne in calo. Impianto pilota per materiali critici a basse emissioni negli Usa

29 ottobre 2025

Outokumpu, trimestre in chiaroscuro: Europa rallenta, Americhe resilienti

Margini e ricavi in flessione, consegne in calo. Impianto pilota per materiali critici a basse emissioni negli Usa

di Sarah Falsone
Tcud: acciaio turco primo in Europa e settimo nel mondo - L'associazione dei produttori turchi vede però i dazi come una minaccia. Appello a Bruxelles per un fair trade

24 ottobre 2025

Tcud: acciaio turco primo in Europa e settimo nel mondo

L'associazione dei produttori turchi vede però i dazi come una minaccia. Appello a Bruxelles per un fair trade

di Stefano Gennari
voestalpine: «Consiglio Ue proroghi scadenza quote gratuite di CO₂» - L’eliminazione «comporterebbe un'enorme perdita di competitività e posti di lavoro in Europa»

21 ottobre 2025

voestalpine: «Consiglio Ue proroghi scadenza quote gratuite di CO₂»

L’eliminazione «comporterebbe un'enorme perdita di competitività e posti di lavoro in Europa»

di Federico Fusca
La siderurgia è stata al centro dell’incontro tra Urso e Šefčovič - Il titolare del Mimit e il commissario Ue ieri hanno discusso di dazi Usa, misure di protezione ed export di rottame

31 ottobre 2025

La siderurgia è stata al centro dell’incontro tra Urso e Šefčovič

Il titolare del Mimit e il commissario Ue ieri hanno discusso di dazi Usa, misure di protezione ed export di rottame

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 31 ottobre 2025

 I nostri video

31 ottobre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'utilizzo delle quote trimestrali della Salvaguardia Ue sull'acciaio, gli ultimi ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti