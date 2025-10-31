SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Anima: dazi Usa mettono a rischio l'export della m...

Anima: dazi Usa mettono a rischio l'export della meccanica

Pietro Almici al commissario Šefčovič: «Intensificare le trattative con Washington»

31 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 31 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 31 ottobre 2025 Header Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Anima: dazi Usa mettono a rischio l'export della meccanica - Pietro Almici al commissario Šefčovič: «Intensificare le trattative con Washington»

31 ottobre 2025

Anima: dazi Usa mettono a rischio l'export della meccanica

Pietro Almici al commissario Šefčovič: «Intensificare le trattative con Washington»

di Stefano Gennari
Dazi Usa, Anima: a rischio un fatturato di 4,4 miliardi di euro - Almici: «Il trattato tra Ue e Mercosur potrebbe rappresentare una grande opportunità per il comparto manifatturiero»

31 luglio 2025

Dazi Usa, Anima: a rischio un fatturato di 4,4 miliardi di euro

Almici: «Il trattato tra Ue e Mercosur potrebbe rappresentare una grande opportunità per il comparto manifatturiero»

di Stefano Gennari
Anima: export meccanica in aumento nel 2024 - Preoccupazione per i dazi Usa. L’associazione ieri ha presentato il Manifesto della meccanica 2025 a Urso

27 marzo 2025

Anima: export meccanica in aumento nel 2024

Preoccupazione per i dazi Usa. L’associazione ieri ha presentato il Manifesto della meccanica 2025 a Urso

di Redazione siderweb
Šefčovič: «Entro metà ottobre nuova misura di protezione Ue» - Il commissario ha annunciato la presentazione della proposta per lo strumento sostitutivo della Salvaguardia

19 settembre 2025

Šefčovič: «Entro metà ottobre nuova misura di protezione Ue»

Il commissario ha annunciato la presentazione della proposta per lo strumento sostitutivo della Salvaguardia

di Federico Fusca
L’effetto dei dazi Usa sulla filiera dell’acciaio italiana - Il doppio prezzo dell’intesa tra Washington e Bruxelles: diretto e indiretto

29 luglio 2025

L’effetto dei dazi Usa sulla filiera dell’acciaio italiana

Il doppio prezzo dell’intesa tra Washington e Bruxelles: diretto e indiretto

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 31 ottobre 2025

 I nostri video

31 ottobre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'utilizzo delle quote trimestrali della Salvaguardia Ue sull'acciaio, gli ultimi ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti