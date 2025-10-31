SIDERWEB - La community dell'acciaio

  3. Liberty Galați verso una gara internazionale

Liberty Galați verso una gara internazionale

Sarebbero quattro i pretendenti, fra cui Jindal e Metinvest. Valutazione compresa fra 400 e 800 milioni di euro

31 ottobre 2025

Approvato il piano di ristrutturazione di Liberty Galați - Convalidato dal tribunale il 1° agosto 2025, il piano prevede pagamenti per oltre 530 milioni di dollari

4 agosto 2025

Approvato il piano di ristrutturazione di Liberty Galați

Convalidato dal tribunale il 1° agosto 2025, il piano prevede pagamenti per oltre 530 milioni di dollari

di Sarah Falsone
Liberty Galați: l'altoforno 5 è ancora fermo - Lo stop dell’8 luglio è dovuto alla mancanza di fondi per l’acquisto di materie prime. Lavoratori a rischio

28 luglio 2025

Liberty Galați: l'altoforno 5 è ancora fermo

Lo stop dell’8 luglio è dovuto alla mancanza di fondi per l’acquisto di materie prime. Lavoratori a rischio

di Sarah Falsone
Liberty Galați rinnova la squadra esecutiva - Obiettivo: rafforzare la leadership per attuare con successo il piano di ristrutturazione

14 luglio 2025

Liberty Galați rinnova la squadra esecutiva

Obiettivo: rafforzare la leadership per attuare con successo il piano di ristrutturazione

di Sarah Falsone
Liberty Galați, il tribunale rinvia la decisione - Lo stabilimento ottiene un mese per convincere i creditori ad approvare il piano di riorganizzazione quadriennale

9 luglio 2025

Liberty Galați, il tribunale rinvia la decisione

Lo stabilimento ottiene un mese per convincere i creditori ad approvare il piano di riorganizzazione quadriennale

di Sarah Falsone
Liberty Galați: lo spettro del fallimento si fa sempre più vicino - Nonostante la ripresa della produzione e gli sforzi di ristrutturazione, fondamentale il voto favorevole dell’ANAF

4 luglio 2025

Liberty Galați: lo spettro del fallimento si fa sempre più vicino

Nonostante la ripresa della produzione e gli sforzi di ristrutturazione, fondamentale il voto favorevole dell’ANAF

di Sarah Falsone
