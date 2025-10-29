SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Benteler avvia nuove partnership in Cina

Benteler avvia nuove partnership in Cina

Il gruppo ha inaugurato uno stabilimento in joint venture con la BHAP e firmato anche un MoU con Chenzhi Group

29 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Automotive, mercato europeo senza slancio - Nonostante una crescita del 10% a settembre, nei primi nove mesi dell’anno gli acquisti non decollano

28 ottobre 2025

Automotive, mercato europeo senza slancio

Nonostante una crescita del 10% a settembre, nei primi nove mesi dell’anno gli acquisti non decollano

di Federico Fusca
Automotive in affanno: Forvia-Faurecia riduce personale e volumi a Terni - Il gruppo, fornitore di sistemi di scarico per Stellantis, annuncia due nuove settimane di cassa integrazione

23 ottobre 2025

Automotive in affanno: Forvia-Faurecia riduce personale e volumi a Terni

Il gruppo, fornitore di sistemi di scarico per Stellantis, annuncia due nuove settimane di cassa integrazione

di Francesca Torricelli
Macchine utensili: mercato stazionario nel Q3 - Rosa (UCIMU): «Non si intravedono schiarite su automotive e “incertezza Made in Usa”»

16 ottobre 2025

Macchine utensili: mercato stazionario nel Q3

Rosa (UCIMU): «Non si intravedono schiarite su automotive e “incertezza Made in Usa”»

di Federico Fusca
Gestamp e Hydnum Steel: accordo per l’acciaio “pulito” nell’automotive - Dai rottami al nuovo acciaio a emissioni ultra-basse grazie a energia rinnovabile e idrogeno verde

10 ottobre 2025

Gestamp e Hydnum Steel: accordo per l’acciaio “pulito” nell’automotive

Dai rottami al nuovo acciaio a emissioni ultra-basse grazie a energia rinnovabile e idrogeno verde

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 Header ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Automotive, mercato europeo senza slancio - Nonostante una crescita del 10% a settembre, nei primi nove mesi dell’anno gli acquisti non decollano

28 ottobre 2025

Automotive, mercato europeo senza slancio

Nonostante una crescita del 10% a settembre, nei primi nove mesi dell’anno gli acquisti non decollano

di Federico Fusca
Automotive in affanno: Forvia-Faurecia riduce personale e volumi a Terni - Il gruppo, fornitore di sistemi di scarico per Stellantis, annuncia due nuove settimane di cassa integrazione

23 ottobre 2025

Automotive in affanno: Forvia-Faurecia riduce personale e volumi a Terni

Il gruppo, fornitore di sistemi di scarico per Stellantis, annuncia due nuove settimane di cassa integrazione

di Francesca Torricelli
Macchine utensili: mercato stazionario nel Q3 - Rosa (UCIMU): «Non si intravedono schiarite su automotive e “incertezza Made in Usa”»

16 ottobre 2025

Macchine utensili: mercato stazionario nel Q3

Rosa (UCIMU): «Non si intravedono schiarite su automotive e “incertezza Made in Usa”»

di Federico Fusca
Gestamp e Hydnum Steel: accordo per l’acciaio “pulito” nell’automotive - Dai rottami al nuovo acciaio a emissioni ultra-basse grazie a energia rinnovabile e idrogeno verde

10 ottobre 2025

Gestamp e Hydnum Steel: accordo per l’acciaio “pulito” nell’automotive

Dai rottami al nuovo acciaio a emissioni ultra-basse grazie a energia rinnovabile e idrogeno verde

di Sarah Falsone
Benteler avvia nuove partnership in Cina - Il gruppo ha inaugurato uno stabilimento in joint venture con la BHAP e firmato anche un MoU con Chenzhi Group

29 ottobre 2025

Benteler avvia nuove partnership in Cina

Il gruppo ha inaugurato uno stabilimento in joint venture con la BHAP e firmato anche un MoU con Chenzhi Group

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025

 I nostri video

27 ottobre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti