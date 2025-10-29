SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Rheinmetall-VMZ, joint venture per munizioni di ar...

Rheinmetall-VMZ, joint venture per munizioni di artiglieria

Investimento di oltre 1 miliardo di euro per un nuovo sito a Sopot, in Bulgaria

29 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Rheinmetall potrebbe rilevare impianti Volkswagen - L’azienda ha dichiarato che darà priorità all’acquisto di acciaio tedesco per la produzione di armamenti

19 marzo 2025

Rheinmetall potrebbe rilevare impianti Volkswagen

L’azienda ha dichiarato che darà priorità all’acquisto di acciaio tedesco per la produzione di armamenti

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 Header ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Rheinmetall potrebbe rilevare impianti Volkswagen - L’azienda ha dichiarato che darà priorità all’acquisto di acciaio tedesco per la produzione di armamenti

19 marzo 2025

Rheinmetall potrebbe rilevare impianti Volkswagen

L’azienda ha dichiarato che darà priorità all’acquisto di acciaio tedesco per la produzione di armamenti

di Sarah Falsone
Rheinmetall-VMZ, joint venture per munizioni di artiglieria - Investimento di oltre 1 miliardo di euro per un nuovo sito a Sopot, in Bulgaria

29 ottobre 2025

Rheinmetall-VMZ, joint venture per munizioni di artiglieria

Investimento di oltre 1 miliardo di euro per un nuovo sito a Sopot, in Bulgaria

di Stefano Gennari
Liberty Ostrava ha un nuovo proprietario - L'acciaieria ceca, rilevata dall'ex vicepremier Martin Pecina, torna al nome Nová Huť e punta al rilancio

3 ottobre 2025

Liberty Ostrava ha un nuovo proprietario

L'acciaieria ceca, rilevata dall'ex vicepremier Martin Pecina, torna al nome Nová Huť e punta al rilancio

di Sarah Falsone
Crisi auto, Nissan lancia il piano di ristrutturazione - 20.000 licenziamenti, 7 stabilimenti chiusi e un nuovo modello industriale per tornare alla redditività entro il 2026

15 maggio 2025

Crisi auto, Nissan lancia il piano di ristrutturazione

20.000 licenziamenti, 7 stabilimenti chiusi e un nuovo modello industriale per tornare alla redditività entro il 2026

di Sarah Falsone
Feralpi Stahl inaugura il laminatoio a zero emissioni Scope 1 - Via alla produzione di acciaio verde in Germania. Pasini: «Crediamo fermamente nel potenziale di crescita del Paese»

15 maggio 2025

Feralpi Stahl inaugura il laminatoio a zero emissioni Scope 1

Via alla produzione di acciaio verde in Germania. Pasini: «Crediamo fermamente nel potenziale di crescita del Paese»

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025

 I nostri video

27 ottobre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti