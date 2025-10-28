SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Rotaie “green”: ArcelorMittal Poland e Trafikverke...

Rotaie “green”: ArcelorMittal Poland e Trafikverket chiudono il cerchio

Lo stabilimento di Dąbrowa Górnicza ricicla le rotaie a fine vita per la stessa rete ferroviaria

28 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

ArcelorMittal Fos-sur-Mer: possibile riavvio dell'acciaieria a dicembre - L'azienda: «Il programma per il ritorno alla normalità è in fase di definizione»

22 ottobre 2025

ArcelorMittal Fos-sur-Mer: possibile riavvio dell'acciaieria a dicembre

L'azienda: «Il programma per il ritorno alla normalità è in fase di definizione»

di Stefano Gennari
Il ministro polacco incontrerà i vertici di ArcelorMittal - Il Paese cerca rassicurazioni sui piani del gigante dell’acciaio per gli asset polacchi

22 ottobre 2025

Il ministro polacco incontrerà i vertici di ArcelorMittal

Il Paese cerca rassicurazioni sui piani del gigante dell’acciaio per gli asset polacchi

di Sarah Falsone
ArcelorMittal: lo stop a Fos-sur-Mer potrebbe durare un mese - Altoforno ancora fermo, «gli altri impianti continueranno a funzionare o alterneranno fasi di funzionamento e arresto»

17 ottobre 2025

ArcelorMittal: lo stop a Fos-sur-Mer potrebbe durare un mese

Altoforno ancora fermo, «gli altri impianti continueranno a funzionare o alterneranno fasi di funzionamento e arresto»

di Stefano Gennari
Novità in casa ArcelorMittal: arriva Helioroof - Il nuovo modulo per coperture combina isolamento e celle fotovoltaiche, riducendo l’impronta di carbonio del 25%

16 ottobre 2025

Novità in casa ArcelorMittal: arriva Helioroof

Il nuovo modulo per coperture combina isolamento e celle fotovoltaiche, riducendo l’impronta di carbonio del 25%

di Sarah Falsone
ArcelorMittal riavvia la produzione di lamiere da treno a Gijón - Un rogo aveva causato l'interruzione lunedì. Sospese intanto le operazioni del Sinter A per aggiornamenti

15 ottobre 2025

ArcelorMittal riavvia la produzione di lamiere da treno a Gijón

Un rogo aveva causato l'interruzione lunedì. Sospese intanto le operazioni del Sinter A per aggiornamenti

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 Header ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green
Altri video

ARTICOLI SIMILI

ArcelorMittal Fos-sur-Mer: possibile riavvio dell'acciaieria a dicembre - L'azienda: «Il programma per il ritorno alla normalità è in fase di definizione»

22 ottobre 2025

ArcelorMittal Fos-sur-Mer: possibile riavvio dell'acciaieria a dicembre

L'azienda: «Il programma per il ritorno alla normalità è in fase di definizione»

di Stefano Gennari
Il ministro polacco incontrerà i vertici di ArcelorMittal - Il Paese cerca rassicurazioni sui piani del gigante dell’acciaio per gli asset polacchi

22 ottobre 2025

Il ministro polacco incontrerà i vertici di ArcelorMittal

Il Paese cerca rassicurazioni sui piani del gigante dell’acciaio per gli asset polacchi

di Sarah Falsone
ArcelorMittal: lo stop a Fos-sur-Mer potrebbe durare un mese - Altoforno ancora fermo, «gli altri impianti continueranno a funzionare o alterneranno fasi di funzionamento e arresto»

17 ottobre 2025

ArcelorMittal: lo stop a Fos-sur-Mer potrebbe durare un mese

Altoforno ancora fermo, «gli altri impianti continueranno a funzionare o alterneranno fasi di funzionamento e arresto»

di Stefano Gennari
Novità in casa ArcelorMittal: arriva Helioroof - Il nuovo modulo per coperture combina isolamento e celle fotovoltaiche, riducendo l’impronta di carbonio del 25%

16 ottobre 2025

Novità in casa ArcelorMittal: arriva Helioroof

Il nuovo modulo per coperture combina isolamento e celle fotovoltaiche, riducendo l’impronta di carbonio del 25%

di Sarah Falsone
ArcelorMittal riavvia la produzione di lamiere da treno a Gijón - Un rogo aveva causato l'interruzione lunedì. Sospese intanto le operazioni del Sinter A per aggiornamenti

15 ottobre 2025

ArcelorMittal riavvia la produzione di lamiere da treno a Gijón

Un rogo aveva causato l'interruzione lunedì. Sospese intanto le operazioni del Sinter A per aggiornamenti

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025

 I nostri video

27 ottobre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti