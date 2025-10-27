SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Cina: nuove misure per la sostituzione della capac...

Cina: nuove misure per la sostituzione della capacità siderurgica

In una bozza del MIIT, stop a espansioni facili, spinta su Eaf e idrogeno, tempi certi per i progetti

27 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 Header ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Cina: nuove misure per la sostituzione della capacità siderurgica - In una bozza del MIIT, stop a espansioni facili, spinta su Eaf e idrogeno, tempi certi per i progetti

27 ottobre 2025

Cina: nuove misure per la sostituzione della capacità siderurgica

In una bozza del MIIT, stop a espansioni facili, spinta su Eaf e idrogeno, tempi certi per i progetti

di Stefano Gennari
L’export cinese a livelli record nel 2025 - Quest’anno le spedizioni dovrebbero arrivare a 115-120 milioni di tonnellate, per poi calare nel 2026

16 settembre 2025

L’export cinese a livelli record nel 2025

Quest’anno le spedizioni dovrebbero arrivare a 115-120 milioni di tonnellate, per poi calare nel 2026

di Federico Fusca
Cina: possibili indennizzi per la chiusura degli impianti obsoleti - Allo studio un piano di compensazioni economiche per le aziende che dismetteranno strutture inefficienti

21 marzo 2025

Cina: possibili indennizzi per la chiusura degli impianti obsoleti

Allo studio un piano di compensazioni economiche per le aziende che dismetteranno strutture inefficienti

di Stefano Gennari
Minerale di ferro: prezzo in recupero - La materia prima torna sopra i 100 $/t CFR dopo l'annuncio di nuovi stimoli in Cina

16 gennaio 2025

Minerale di ferro: prezzo in recupero

La materia prima torna sopra i 100 $/t CFR dopo l'annuncio di nuovi stimoli in Cina

di Stefano Gennari
La siderurgia italiana ad agosto: recupero margini per l'elettrosiderurgia - Aumenti per minerale di ferro e carbon coke

12 settembre 2025

La siderurgia italiana ad agosto: recupero margini per l'elettrosiderurgia

Aumenti per minerale di ferro e carbon coke

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025

 I nostri video

27 ottobre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti