SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Aperam e Outokumpu: extra lega di novembre

Aperam e Outokumpu: extra lega di novembre

Avanzano soprattutto le serie 300

27 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 Header ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Aperam e Outokumpu: extra lega di novembre - Avanzano soprattutto le serie 300

27 ottobre 2025

Aperam e Outokumpu: extra lega di novembre

Avanzano soprattutto le serie 300

di Stefano Gennari
Aperam e Outokumpu: extra lega di ottobre - In aumento i supplementi per ASTM 304 e 316

24 settembre 2025

Aperam e Outokumpu: extra lega di ottobre

In aumento i supplementi per ASTM 304 e 316

di Stefano Gennari
Aperam, Outokumpu: extra lega di novembre - In aumento i supplementi per l'ASTM 430, il 304 e il 316

28 ottobre 2024

Aperam, Outokumpu: extra lega di novembre

In aumento i supplementi per l'ASTM 430, il 304 e il 316

di Stefano Gennari
Acciaio, produzione mondiale a +0,8% a novembre - Il dato dei primi undici mesi del 2024 è però in calo dell'1,4% su base annua

7 gennaio 2025

Acciaio, produzione mondiale a +0,8% a novembre

Il dato dei primi undici mesi del 2024 è però in calo dell'1,4% su base annua

di Stefano Gennari
La siderurgia italiana a novembre: aumentano i costi di produzione - Margini ancora in erosione

18 dicembre 2024

La siderurgia italiana a novembre: aumentano i costi di produzione

Margini ancora in erosione

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025

 I nostri video

27 ottobre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti