Aperam e Outokumpu: extra lega di novembre
Avanzano soprattutto le serie 300
27 ottobre 2025
MERCATI
27 ottobre 2025
Billette: mercato stagnante, nessun cambio di passo
Buyer e produttori non si incontrano sui prezzi
27 ottobre 2025
Coils: produttori europei ottimisti
Cbam e nuove misure Ue, insieme ad alcuni fermi produttivi, spingono i listini, ma gli acquisti restano prudenti
24 ottobre 2025
Rottame: i prezzi sembrano aver trovato un pavimento
Domanda debole e import via nave attenuano le chance di rialzi a novembre
22 ottobre 2025
Lingotti: torna la calma piatta
Prezzi dei prodotti standard in ribasso. Continua invece la salita di quelli al tungsteno
22 ottobre 2025
Tondo: il nuovo prezzo continua a consolidarsi
Operatori incerti su cosa succederà dopo il pieno allineamento ai listini attuali
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Ottobre 2025
Aggiornamento ottobre 2025
Mercato flash. Rottame, lingotti, coils e tondo. 27 ottobre 2025
27 ottobre 2025
Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
