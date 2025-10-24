SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ghisa: produzione mondiale in calo

Ghisa: produzione mondiale in calo

Variazioni negative sia per il dato di settembre sia per quello dei primi nove mesi. Sale invece l'output di Dri

24 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025 Header ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green ALCHIMIA e GreenHeatEAF: due progetti Ue per una metallurgia green Header Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ghisa: produzione mondiale in calo - Variazioni negative sia per il dato di settembre sia per quello dei primi nove mesi. Sale invece l'output di Dri

24 ottobre 2025

Ghisa: produzione mondiale in calo

Variazioni negative sia per il dato di settembre sia per quello dei primi nove mesi. Sale invece l'output di Dri

di Stefano Gennari
Produzione mondiale di ghisa in calo ad agosto - Output a -0,8% su base annua, in aumento su base mensile

25 settembre 2025

Produzione mondiale di ghisa in calo ad agosto

Output a -0,8% su base annua, in aumento su base mensile

di Sarah Falsone
Ghisa: produzione mondiale in frenata a luglio - La Cina resta il principale produttore, mentre cresce l’India (+7,7%)

28 agosto 2025

Ghisa: produzione mondiale in frenata a luglio

La Cina resta il principale produttore, mentre cresce l’India (+7,7%)

di Sarah Falsone
Acciaio, produzione mondiale in calo del 5,8% a giugno - Segno più soltanto per Nord America, Sud America e Africa. Nel semestre raggiunto un output di 934,3 milioni/ton

23 luglio 2025

Acciaio, produzione mondiale in calo del 5,8% a giugno

Segno più soltanto per Nord America, Sud America e Africa. Nel semestre raggiunto un output di 934,3 milioni/ton

di Stefano Gennari
Produzione siderurgica mondiale: 2024 a marce ridotte - Output in lieve calo rispetto al 2023

24 gennaio 2025

Produzione siderurgica mondiale: 2024 a marce ridotte

Output in lieve calo rispetto al 2023

di Arianna Ducoli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025

 I nostri video

24 ottobre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la produzione mondiale e italiana di acciaio a settembre, gli ultimi indici di ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti