Assofond: «Fonderie in crisi a causa dei costi energetici»
Presidente Zanardi: «Abbattere la tassazione sull’energia e redistribuire la ricchezza da grandi aziende a Pmi»
24 ottobre 2025
Benvenuto nel mondo siderweb
Login
Inserisci qui le tue credenziali di accesso:
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.
Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.
Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.
Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.
Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.
MERCATI
-
24 ottobre 2025
Rottame: i prezzi sembrano aver trovato un pavimento
Domanda debole e import via nave attenuano le chance di rialzi a novembre
-
22 ottobre 2025
Lingotti: torna la calma piatta
Prezzi dei prodotti standard in ribasso. Continua invece la salita di quelli al tungsteno
-
22 ottobre 2025
Tondo: il nuovo prezzo continua a consolidarsi
Operatori incerti su cosa succederà dopo il pieno allineamento ai listini attuali
-
21 ottobre 2025
Coils: maggiore fermezza dei produttori
Import al palo tra Cbam e nuove misure Ue. Iniziano a salire anche i listini della distribuzione
-
14 ottobre 2025
Lamiere da treno: mercato in fermento
I fornitori si posizionano in vista di possibili rialzi, trainati dall’atteso aumento dei coils e dalle nuove misure Ue
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Ottobre 2025
Aggiornamento ottobre 2025
siderweb TG. Edizione del 24 ottobre 2025
24 ottobre 2025
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, la produzione mondiale e italiana di acciaio a settembre, gli ultimi indici di ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento