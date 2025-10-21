SIDERWEB - La community dell'acciaio

Deacero realizzerà un nuovo impianto di riciclaggio

Il player messicano ha annunciato un nuovo investimento da 6,45 milioni di dollari nella città di Cajeme (Messico)

21 ottobre 2025

DeAcero: «L’accordo Messico-Usa è un’ottima notizia» - Il Ceo Gutiérrez ha anche annunciato l’avvio di una nuova acciaieria entro la fine del 2026

16 luglio 2024

DeAcero: «L’accordo Messico-Usa è un’ottima notizia»

Il Ceo Gutiérrez ha anche annunciato l’avvio di una nuova acciaieria entro la fine del 2026

di Federico Fusca
Deacero investe oltre 560 milioni di euro - Nuova acciaieria a forno elettrico per alimentare soprattutto il mercato domestico

18 giugno 2024

Deacero investe oltre 560 milioni di euro

Nuova acciaieria a forno elettrico per alimentare soprattutto il mercato domestico

di Elisa Bonomelli
Deacero costruirà una quinta mini mill in Messico - L'impianto, fornito da Danieli, produrrà profili di dimensioni fino a 27 pollici

29 novembre 2023

Deacero costruirà una quinta mini mill in Messico

L'impianto, fornito da Danieli, produrrà profili di dimensioni fino a 27 pollici

di Stefano Gennari
Deacero ordina cinque impianti di frantumazione - Targati Danieli, forniranno proler che alimenterà principalmente gli impianti del produttore messicano

20 novembre 2023

Deacero ordina cinque impianti di frantumazione

Targati Danieli, forniranno proler che alimenterà principalmente gli impianti del produttore messicano

di Stefano Gennari
Deacero realizzerà un nuovo impianto di riciclaggio - Il player messicano ha annunciato un nuovo investimento da 6,45 milioni di dollari nella città di Cajeme (Messico)

21 ottobre 2025

Deacero realizzerà un nuovo impianto di riciclaggio

Il player messicano ha annunciato un nuovo investimento da 6,45 milioni di dollari nella città di Cajeme (Messico)

di Federico Fusca
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

20 ottobre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

