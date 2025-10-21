SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Industeel Belgium modernizza il forno walking beam...

Industeel Belgium modernizza il forno walking beam con SMS group

Revamping sostenibile a Charleroi: -25% di combustibili fossili attesi. Completamento nell’estate 2026

21 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Salzgitter Flachstahl modernizza il laminatoio a caldo - Il nuovo sistema di controllo automatizzato X-Pact di SMS migliora stabilità e qualità del nastro

16 ottobre 2025

Salzgitter Flachstahl modernizza il laminatoio a caldo

Il nuovo sistema di controllo automatizzato X-Pact di SMS migliora stabilità e qualità del nastro

di Sarah Falsone
Hoa Phat Dung Quat Steel aumenta la capacità con SMS group - Completato in tempi record il nuovo impianto Bof a Dung Quat 2: 6 milioni di tonnellate annue entro il 2028

30 settembre 2025

Hoa Phat Dung Quat Steel aumenta la capacità con SMS group

Completato in tempi record il nuovo impianto Bof a Dung Quat 2: 6 milioni di tonnellate annue entro il 2028

di Sarah Falsone
Jisco avvia il nuovo laminatoio da 4.200 mm firmato SMS group - L’impianto amplia la capacità produttiva con «prestazioni stabili e alta qualità già dalla prima lamiera»

23 settembre 2025

Jisco avvia il nuovo laminatoio da 4.200 mm firmato SMS group

L’impianto amplia la capacità produttiva con «prestazioni stabili e alta qualità già dalla prima lamiera»

di Sarah Falsone
Wisco e SMS group: aggiornamento del laminatoio a caldo n. 2 - Nuovi sistemi di automazione e controllo migliorano efficienza e qualità del nastro

23 settembre 2025

Wisco e SMS group: aggiornamento del laminatoio a caldo n. 2

Nuovi sistemi di automazione e controllo migliorano efficienza e qualità del nastro

di Sarah Falsone
SMS acquisisce il 100% di Primobius - Il gruppo ha annunciato di aver rilevato la restante quota del 50% posseduta da Neometals

18 settembre 2025

SMS acquisisce il 100% di Primobius

Il gruppo ha annunciato di aver rilevato la restante quota del 50% posseduta da Neometals

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025 Header MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Salzgitter Flachstahl modernizza il laminatoio a caldo - Il nuovo sistema di controllo automatizzato X-Pact di SMS migliora stabilità e qualità del nastro

16 ottobre 2025

Salzgitter Flachstahl modernizza il laminatoio a caldo

Il nuovo sistema di controllo automatizzato X-Pact di SMS migliora stabilità e qualità del nastro

di Sarah Falsone
Hoa Phat Dung Quat Steel aumenta la capacità con SMS group - Completato in tempi record il nuovo impianto Bof a Dung Quat 2: 6 milioni di tonnellate annue entro il 2028

30 settembre 2025

Hoa Phat Dung Quat Steel aumenta la capacità con SMS group

Completato in tempi record il nuovo impianto Bof a Dung Quat 2: 6 milioni di tonnellate annue entro il 2028

di Sarah Falsone
Jisco avvia il nuovo laminatoio da 4.200 mm firmato SMS group - L’impianto amplia la capacità produttiva con «prestazioni stabili e alta qualità già dalla prima lamiera»

23 settembre 2025

Jisco avvia il nuovo laminatoio da 4.200 mm firmato SMS group

L’impianto amplia la capacità produttiva con «prestazioni stabili e alta qualità già dalla prima lamiera»

di Sarah Falsone
Wisco e SMS group: aggiornamento del laminatoio a caldo n. 2 - Nuovi sistemi di automazione e controllo migliorano efficienza e qualità del nastro

23 settembre 2025

Wisco e SMS group: aggiornamento del laminatoio a caldo n. 2

Nuovi sistemi di automazione e controllo migliorano efficienza e qualità del nastro

di Sarah Falsone
SMS acquisisce il 100% di Primobius - Il gruppo ha annunciato di aver rilevato la restante quota del 50% posseduta da Neometals

18 settembre 2025

SMS acquisisce il 100% di Primobius

Il gruppo ha annunciato di aver rilevato la restante quota del 50% posseduta da Neometals

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025

 I nostri video

20 ottobre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti