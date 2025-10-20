SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Accordo sull’Hbi tra Eurasian Resources, Primetals...

Accordo sull’Hbi tra Eurasian Resources, Primetals e Midrex

Sara realizzato in Kazakistan un impianto da 2 milioni di tonnellate di ferro bricchettato

20 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Primetals, via libera per la più grande linea di decapaggio al mondo - La nuova linea installata presso HBIS Tangsteel in Cina lavora nastri da 1,8 a 15 mm a 200 m/min

16 ottobre 2025

Primetals, via libera per la più grande linea di decapaggio al mondo

La nuova linea installata presso HBIS Tangsteel in Cina lavora nastri da 1,8 a 15 mm a 200 m/min

di Sarah Falsone
Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies - Intervista ad Alexander Fleischanderl, Cto del costruttore di impianti

14 ottobre 2025

Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies

Intervista ad Alexander Fleischanderl, Cto del costruttore di impianti

di Stefano Gennari
Primetals completa un aggiornamento per Sterling Steel - L’intervento ha riguardato la modernizzazione di 16 azionamenti a corrente continua

10 ottobre 2025

Primetals completa un aggiornamento per Sterling Steel

L’intervento ha riguardato la modernizzazione di 16 azionamenti a corrente continua

di Federico Fusca
Primetals: avviato un laminatoio per LY Steel - L'impianto è dedicato alla produzione di coils in acciaio al silicio a grani orientati e non orientati

7 ottobre 2025

Primetals: avviato un laminatoio per LY Steel

L'impianto è dedicato alla produzione di coils in acciaio al silicio a grani orientati e non orientati

di Redazione siderweb
Primetals: nuova commessa per Shanxi Jingang - Al produttore cinese un impianto di colata e laminazione bramme basato su tecnologia Arvedi ESP

29 settembre 2025

Primetals: nuova commessa per Shanxi Jingang

Al produttore cinese un impianto di colata e laminazione bramme basato su tecnologia Arvedi ESP

di Redazione siderweb
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025 Header MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Primetals, via libera per la più grande linea di decapaggio al mondo - La nuova linea installata presso HBIS Tangsteel in Cina lavora nastri da 1,8 a 15 mm a 200 m/min

16 ottobre 2025

Primetals, via libera per la più grande linea di decapaggio al mondo

La nuova linea installata presso HBIS Tangsteel in Cina lavora nastri da 1,8 a 15 mm a 200 m/min

di Sarah Falsone
Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies - Intervista ad Alexander Fleischanderl, Cto del costruttore di impianti

14 ottobre 2025

Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies

Intervista ad Alexander Fleischanderl, Cto del costruttore di impianti

di Stefano Gennari
Primetals completa un aggiornamento per Sterling Steel - L’intervento ha riguardato la modernizzazione di 16 azionamenti a corrente continua

10 ottobre 2025

Primetals completa un aggiornamento per Sterling Steel

L’intervento ha riguardato la modernizzazione di 16 azionamenti a corrente continua

di Federico Fusca
Primetals: avviato un laminatoio per LY Steel - L'impianto è dedicato alla produzione di coils in acciaio al silicio a grani orientati e non orientati

7 ottobre 2025

Primetals: avviato un laminatoio per LY Steel

L'impianto è dedicato alla produzione di coils in acciaio al silicio a grani orientati e non orientati

di Redazione siderweb
Primetals: nuova commessa per Shanxi Jingang - Al produttore cinese un impianto di colata e laminazione bramme basato su tecnologia Arvedi ESP

29 settembre 2025

Primetals: nuova commessa per Shanxi Jingang

Al produttore cinese un impianto di colata e laminazione bramme basato su tecnologia Arvedi ESP

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025

 I nostri video

20 ottobre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti