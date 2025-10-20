SIDERWEB - La community dell'acciaio

Eurofer chiede la rapida pubblicazione dei benchmark Cbam

«Condividiamo l’approccio della Commissione Ue, ma restano alcune lacune da colmare»

20 ottobre 2025

Cbam, l'impatto per India e Africa - Sandbag stima: oneri lordi di 330 milioni per l'India, di 1,5 miliardi per l'Africa, ma riducibili con carbon pricing

20 ottobre 2025

Cbam, l'impatto per India e Africa

Sandbag stima: oneri lordi di 330 milioni per l'India, di 1,5 miliardi per l'Africa, ma riducibili con carbon pricing

di Stefano Gennari
Tommasini (Euroacciai): «Nuove misure Ue e Cbam avranno effetti inflattivi» - A "Mercati Inossidabili", il Ceo avverte: «Possibile accelerazione e spostamento della domanda»

14 ottobre 2025

Tommasini (Euroacciai): «Nuove misure Ue e Cbam avranno effetti inflattivi»

A "Mercati Inossidabili", il Ceo avverte: «Possibile accelerazione e spostamento della domanda»

di Sarah Falsone
Coils: mercato stabile, ma tensioni in vista - Attese di rialzo dei prezzi in Europa tra nuove misure Ue, Cbam e stop produttivi Coils: mercato stabile, ma tensioni in vista - Attese di rialzo dei prezzi in Europa tra nuove misure Ue, Cbam e stop produttivi

13 ottobre 2025

Coils: mercato stabile, ma tensioni in vista

Attese di rialzo dei prezzi in Europa tra nuove misure Ue, Cbam e stop produttivi

di Stefano Gennari
Assofermet Acciai: settembre tra segnali deboli e incertezze regolatorie - Pesano le incognite del Cbam e della nuova misura proposta in sostituzione della Salvaguardia

10 ottobre 2025

Assofermet Acciai: settembre tra segnali deboli e incertezze regolatorie

Pesano le incognite del Cbam e della nuova misura proposta in sostituzione della Salvaguardia

di Sarah Falsone
Header Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025 Header MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025

20 ottobre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti