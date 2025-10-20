SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. NLMK Verona: performance ESG in miglioramento

NLMK Verona: performance ESG in miglioramento

Il secondo bilancio di sostenibilità certifica: -12% di CO₂, 100% di energia rinnovabile acquistata e -30% di rifiuti

20 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 17 ottobre 2025 Header MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente
Altri video

ARTICOLI SIMILI

NLMK Verona: performance ESG in miglioramento - Il secondo bilancio di sostenibilità certifica: -12% di CO₂, 100% di energia rinnovabile acquistata e -30% di rifiuti

20 ottobre 2025

NLMK Verona: performance ESG in miglioramento

Il secondo bilancio di sostenibilità certifica: -12% di CO₂, 100% di energia rinnovabile acquistata e -30% di rifiuti

di Stefano Gennari
Usa: lamiere italiane nel mirino - Il Dipartimento del Commercio ha calcolato margini di dumping tra il 3,52% e il 5,51% per tre aziende

16 maggio 2025

Usa: lamiere italiane nel mirino

Il Dipartimento del Commercio ha calcolato margini di dumping tra il 3,52% e il 5,51% per tre aziende

di Stefano Gennari
Manni Group celebra 80 anni con il report ESG - Frizzera: «Un’occasione per riaffermare una visione d’impresa orientata al lungo termine e alla sostenibilità»

4 luglio 2025

Manni Group celebra 80 anni con il report ESG

Frizzera: «Un’occasione per riaffermare una visione d’impresa orientata al lungo termine e alla sostenibilità»

di Sarah Falsone
NLMK Verona, nuovo forno dal 2027 - Avviata la progettazione dell'EAF per produrre bramme a bassa emissione di CO2

22 ottobre 2024

NLMK Verona, nuovo forno dal 2027

Avviata la progettazione dell'EAF per produrre bramme a bassa emissione di CO2

di Davide Lorenzini
NLMK Verona: 2024 complesso - La stagnazione incide sui conti dell’azienda

25 settembre 2025

NLMK Verona: 2024 complesso

La stagnazione incide sui conti dell’azienda

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
20 ottobre 2025

Report Banda Stagnata - Ottobre 2025

Aggiornamento ottobre 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, coils, lamiere e tondo. 20 ottobre 2025

 I nostri video

20 ottobre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti