SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. JSW Steel: balzo dell'utile netto a luglio-settemb...

JSW Steel: balzo dell'utile netto a luglio-settembre

Il gruppo consoliderà le attività statunitensi sotto un'unica holding

17 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

JSW Steel, produzione record a luglio-settembre - L’azienda investe nell'espansione della capacità. Obiettivo 43,4 milioni di tonnellate annue entro il 2028

15 ottobre 2025

JSW Steel, produzione record a luglio-settembre

L’azienda investe nell'espansione della capacità. Obiettivo 43,4 milioni di tonnellate annue entro il 2028

di Sarah Falsone
JSW Steel potenzia la produzione con il secondo impianto RH-TOP a Dolvi - La nuova unità di SMS group raddoppia la capacità e consente la produzione di acciai magnetici

9 settembre 2025

JSW Steel potenzia la produzione con il secondo impianto RH-TOP a Dolvi

La nuova unità di SMS group raddoppia la capacità e consente la produzione di acciai magnetici

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente Header Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies Header L'altro volto dell'acciaio: Antonio Gozzi L'altro volto dell'acciaio: Antonio Gozzi
Altri video

ARTICOLI SIMILI

JSW Steel, produzione record a luglio-settembre - L’azienda investe nell'espansione della capacità. Obiettivo 43,4 milioni di tonnellate annue entro il 2028

15 ottobre 2025

JSW Steel, produzione record a luglio-settembre

L’azienda investe nell'espansione della capacità. Obiettivo 43,4 milioni di tonnellate annue entro il 2028

di Sarah Falsone
JSW Steel potenzia la produzione con il secondo impianto RH-TOP a Dolvi - La nuova unità di SMS group raddoppia la capacità e consente la produzione di acciai magnetici

9 settembre 2025

JSW Steel potenzia la produzione con il secondo impianto RH-TOP a Dolvi

La nuova unità di SMS group raddoppia la capacità e consente la produzione di acciai magnetici

di Sarah Falsone
JSW Steel: balzo dell'utile netto a luglio-settembre - Il gruppo consoliderà le attività statunitensi sotto un'unica holding

17 ottobre 2025

JSW Steel: balzo dell'utile netto a luglio-settembre

Il gruppo consoliderà le attività statunitensi sotto un'unica holding

di Stefano Gennari
JSW Steel, risultati superiori alle aspettative nel Q4 - Produzione record e utile in crescita nonostante il calo dei ricavi

23 maggio 2025

JSW Steel, risultati superiori alle aspettative nel Q4

Produzione record e utile in crescita nonostante il calo dei ricavi

di Sarah Falsone
JSW Steel: «Serve estendere e rafforzare i dazi sull’acciaio importato» - L’utile netto trimestrale della società quasi triplica grazie ai dazi e alla riduzione dei costi

21 luglio 2025

JSW Steel: «Serve estendere e rafforzare i dazi sull’acciaio importato»

L’utile netto trimestrale della società quasi triplica grazie ai dazi e alla riduzione dei costi

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Altri Speciali

MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente

 I nostri video

15 ottobre 2025

Tra mercato e Bruxelles. Il presente ed il futuro del comparto europeo dell'acciaio inossidabile si gioca su due tavoli: quello del ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti