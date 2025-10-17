SIDERWEB - La community dell'acciaio

  3. siderweb TG: domanda mondiale in ripresa nel 2026

siderweb TG: domanda mondiale in ripresa nel 2026

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

17 ottobre 2025

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, le previsioni dell'ultimo Short Range Outlook di worldsteel, le statistiche sull'import-export cinese e l'ultimo webinar del ciclo "Mercati inossidabili".

S. F.   
