siderweb TG: domanda mondiale in ripresa nel 2026
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
17 ottobre 2025
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, le previsioni dell'ultimo Short Range Outlook di worldsteel, le statistiche sull'import-export cinese e l'ultimo webinar del ciclo "Mercati inossidabili".
MERCATI
17 ottobre 2025
Rottame: il mercato sembra stabilizzarsi
La resistenza dei fornitori frena i ribassi
16 ottobre 2025
Tondo: rialzi ancora per lo più sulla carta
Molti ritiri ai prezzi precedenti, ma su volumi aggiuntivi scatta il nuovo livello
14 ottobre 2025
Lamiere da treno: mercato in fermento
I fornitori si posizionano in vista di possibili rialzi, trainati dall’atteso aumento dei coils e dalle nuove misure Ue
13 ottobre 2025
Coils: mercato stabile, ma tensioni in vista
Attese di rialzo dei prezzi in Europa tra nuove misure Ue, Cbam e stop produttivi
10 ottobre 2025
Ferroleghe: pesano la fiacchezza della domanda e l’incertezza
Il settore attende i prossimi annunci Ue sulle misure di salvaguardia
SPECIALI
Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa
Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?
MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente
15 ottobre 2025
Tra mercato e Bruxelles. Il presente ed il futuro del comparto europeo dell'acciaio inossidabile si gioca su due tavoli: quello del ...
