Lutto: scomparsa Paola Chicco, moglie di Giuseppe Ferrero
Tuxor in cordoglio
17 ottobre 2025 Translated by Deepl
Lutto per Tuxor, storica azienda torinese attiva nel trading siderurgico. Si è spenta ieri Paola Chicco, moglie del fondatore e presidente della società, Giuseppe Ferrero.
Le esequie sono in programma domani, sabato 18 ottobre, alle ore 9:15, presso la chiesa della Gran Madre di Dio a Torino.
