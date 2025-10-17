SIDERWEB - La community dell'acciaio

Lutto: scomparsa Paola Chicco, moglie di Giuseppe Ferrero

Tuxor in cordoglio

17 ottobre 2025 Translated by Deepl

Lutto per Tuxor, storica azienda torinese attiva nel trading siderurgico. Si è spenta ieri Paola Chicco, moglie del fondatore e presidente della società, Giuseppe Ferrero.

Le esequie sono in programma domani, sabato 18 ottobre, alle ore 9:15, presso la chiesa della Gran Madre di Dio a Torino.
