Gozzi (Federacciai): «Non ha più senso applicare gli ETS»

Ministro Pichetto Fratin: «In bolletta pesano 25-30 euro per Megawattora in più rispetto alla Francia»

16 ottobre 2025

Slovacchia, fondo Ue da 150 milioni per la decarbonizzazione industriale - Il ministro Taraba: «Chi garantirà la maggiore riduzione con il minor supporto finanziario avrà le migliori chance»

16 ottobre 2025

Slovacchia, fondo Ue da 150 milioni per la decarbonizzazione industriale

Il ministro Taraba: «Chi garantirà la maggiore riduzione con il minor supporto finanziario avrà le migliori chance»

di Sarah Falsone
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

15 ottobre 2025

Tra mercato e Bruxelles. Il presente ed il futuro del comparto europeo dell'acciaio inossidabile si gioca su due tavoli: quello del ...

