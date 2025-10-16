SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Acciaio Espresso: De’ Longhi e Acciaierie Venete p...

Acciaio Espresso: De’ Longhi e Acciaierie Venete per l'economia circolare

Il progetto vede il recupero diretto degli scarti dell'acciaio utilizzato nella produzione delle macine per il caffè

16 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Nasce Venete France, nuova società commerciale di Acciaierie Venete - David Potier sarà alla guida della struttura per rafforzare la presenza del gruppo in Francia

15 settembre 2025

Nasce Venete France, nuova società commerciale di Acciaierie Venete

David Potier sarà alla guida della struttura per rafforzare la presenza del gruppo in Francia

di Sarah Falsone
Acciaierie Venete: in utile nonostante il calo di ricavi e redditività - Aumentano gli investimenti grazie ad una solida situazione finanziaria e patrimoniale

3 settembre 2025

Acciaierie Venete: in utile nonostante il calo di ricavi e redditività

Aumentano gli investimenti grazie ad una solida situazione finanziaria e patrimoniale

di Gianfranco Tosini
ZF Group sceglie Lumen di Acciaierie Venete - Fornitura avviata lo scorso 1° aprile. La partnership continuerà per sviluppare nuove soluzioni a basso impatto

30 giugno 2025

ZF Group sceglie Lumen di Acciaierie Venete

Fornitura avviata lo scorso 1° aprile. La partnership continuerà per sviluppare nuove soluzioni a basso impatto

di Sarah Falsone
Acciaierie Venete lancia il marchio di acciaio green Lumen - «Prodotto con il 100% di energia elettrica rinnovabile». Extra di 13 euro/ton

19 giugno 2025

Acciaierie Venete lancia il marchio di acciaio green Lumen

«Prodotto con il 100% di energia elettrica rinnovabile». Extra di 13 euro/ton

di Redazione siderweb
Acciaierie Venete: certificato Carbon Footprint Systematic Approach - Il gruppo: «Passo significativo nel percorso di quantificazione dell'impronta carbonica delle produzioni»

16 giugno 2025

Acciaierie Venete: certificato Carbon Footprint Systematic Approach

Il gruppo: «Passo significativo nel percorso di quantificazione dell'impronta carbonica delle produzioni»

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente Header Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies Header L'altro volto dell'acciaio: Antonio Gozzi L'altro volto dell'acciaio: Antonio Gozzi
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Nasce Venete France, nuova società commerciale di Acciaierie Venete - David Potier sarà alla guida della struttura per rafforzare la presenza del gruppo in Francia

15 settembre 2025

Nasce Venete France, nuova società commerciale di Acciaierie Venete

David Potier sarà alla guida della struttura per rafforzare la presenza del gruppo in Francia

di Sarah Falsone
Acciaierie Venete: in utile nonostante il calo di ricavi e redditività - Aumentano gli investimenti grazie ad una solida situazione finanziaria e patrimoniale

3 settembre 2025

Acciaierie Venete: in utile nonostante il calo di ricavi e redditività

Aumentano gli investimenti grazie ad una solida situazione finanziaria e patrimoniale

di Gianfranco Tosini
ZF Group sceglie Lumen di Acciaierie Venete - Fornitura avviata lo scorso 1° aprile. La partnership continuerà per sviluppare nuove soluzioni a basso impatto

30 giugno 2025

ZF Group sceglie Lumen di Acciaierie Venete

Fornitura avviata lo scorso 1° aprile. La partnership continuerà per sviluppare nuove soluzioni a basso impatto

di Sarah Falsone
Acciaierie Venete lancia il marchio di acciaio green Lumen - «Prodotto con il 100% di energia elettrica rinnovabile». Extra di 13 euro/ton

19 giugno 2025

Acciaierie Venete lancia il marchio di acciaio green Lumen

«Prodotto con il 100% di energia elettrica rinnovabile». Extra di 13 euro/ton

di Redazione siderweb
Acciaierie Venete: certificato Carbon Footprint Systematic Approach - Il gruppo: «Passo significativo nel percorso di quantificazione dell'impronta carbonica delle produzioni»

16 giugno 2025

Acciaierie Venete: certificato Carbon Footprint Systematic Approach

Il gruppo: «Passo significativo nel percorso di quantificazione dell'impronta carbonica delle produzioni»

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Altri Speciali

MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente

 I nostri video

15 ottobre 2025

Tra mercato e Bruxelles. Il presente ed il futuro del comparto europeo dell'acciaio inossidabile si gioca su due tavoli: quello del ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti