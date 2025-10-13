SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. BIR: «Utilizzo mondiale di rottame in calo nel pri...

BIR: «Utilizzo mondiale di rottame in calo nel primo semestre 2025»

Secondo il Bureau, il consumo di materiali da riciclo nel globo è diminuito del 7% su base annua

13 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Gli approvvigionamenti post-festivi spingono al rialzo il minerale - Rottame turco in aumento: scetticismo sulla domanda, ma attese positive dalla geopolitica

13 ottobre 2025

Gli approvvigionamenti post-festivi spingono al rialzo il minerale

Rottame turco in aumento: scetticismo sulla domanda, ma attese positive dalla geopolitica

di Achille Fornasini
Rottame: le pressioni al ribasso si attenuano - Dopo i cali di settembre, il trend resta negativo ma più contenuto Rottame: le pressioni al ribasso si attenuano - Dopo i cali di settembre, il trend resta negativo ma più contenuto

10 ottobre 2025

Rottame: le pressioni al ribasso si attenuano

Dopo i cali di settembre, il trend resta negativo ma più contenuto

di Stefano Gennari
Turchia: rottame in recupero - La debolezza della domanda di acciaio limita però la sostenibilità del rialzo

9 ottobre 2025

Turchia: rottame in recupero

La debolezza della domanda di acciaio limita però la sostenibilità del rialzo

di Stefano Gennari
Prezzi siderweb: cenno di recupero per i piani - Ancora segno meno per il rottame

9 ottobre 2025

Prezzi siderweb: cenno di recupero per i piani

Ancora segno meno per il rottame

di Arianna Ducoli
La golden week ferma il mercato cinese: in calo iron ore e coking coal - Continua il rally del rottame turco malgrado la domanda debole a valle

6 ottobre 2025

La golden week ferma il mercato cinese: in calo iron ore e coking coal

Continua il rally del rottame turco malgrado la domanda debole a valle

di Achille Fornasini
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies Header L'altro volto dell'acciaio: Antonio Gozzi L'altro volto dell'acciaio: Antonio Gozzi Header Mercato flash. Rottame, ferroleghe, piani, tondo e tubi. 13 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, ferroleghe, piani, tondo e tubi. 13 ottobre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Gli approvvigionamenti post-festivi spingono al rialzo il minerale - Rottame turco in aumento: scetticismo sulla domanda, ma attese positive dalla geopolitica

13 ottobre 2025

Gli approvvigionamenti post-festivi spingono al rialzo il minerale

Rottame turco in aumento: scetticismo sulla domanda, ma attese positive dalla geopolitica

di Achille Fornasini
Rottame: le pressioni al ribasso si attenuano - Dopo i cali di settembre, il trend resta negativo ma più contenuto Rottame: le pressioni al ribasso si attenuano - Dopo i cali di settembre, il trend resta negativo ma più contenuto

10 ottobre 2025

Rottame: le pressioni al ribasso si attenuano

Dopo i cali di settembre, il trend resta negativo ma più contenuto

di Stefano Gennari
Turchia: rottame in recupero - La debolezza della domanda di acciaio limita però la sostenibilità del rialzo

9 ottobre 2025

Turchia: rottame in recupero

La debolezza della domanda di acciaio limita però la sostenibilità del rialzo

di Stefano Gennari
Prezzi siderweb: cenno di recupero per i piani - Ancora segno meno per il rottame

9 ottobre 2025

Prezzi siderweb: cenno di recupero per i piani

Ancora segno meno per il rottame

di Arianna Ducoli
La golden week ferma il mercato cinese: in calo iron ore e coking coal - Continua il rally del rottame turco malgrado la domanda debole a valle

6 ottobre 2025

La golden week ferma il mercato cinese: in calo iron ore e coking coal

Continua il rally del rottame turco malgrado la domanda debole a valle

di Achille Fornasini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Altri Speciali

MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente

 I nostri video

14 ottobre 2025

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti