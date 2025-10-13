SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. GMH fa marcia indietro: «Bous resta parte della fa...

GMH fa marcia indietro: «Bous resta parte della famiglia GMH»

Nuovo piano industriale basato su contratti a lungo termine, investimenti mirati e il sostegno della forza lavoro

13 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

A GMH Gruppe due divisioni di Buderus Edelstahl - Rilevati i business laminazione a caldo e lavorazione meccanica, incluso il trattamento termico

27 agosto 2025

A GMH Gruppe due divisioni di Buderus Edelstahl

Rilevati i business laminazione a caldo e lavorazione meccanica, incluso il trattamento termico

di Stefano Gennari
Made in Steel Awards 2025: Trafilix Industries e Marcegaglia i vincitori - A GMH Gruppe l’Honorable Mention for Sustainability. Menzione speciale ad Acciaierie Venete

8 maggio 2025

Made in Steel Awards 2025: Trafilix Industries e Marcegaglia i vincitori

A GMH Gruppe l’Honorable Mention for Sustainability. Menzione speciale ad Acciaierie Venete

di Gianni Veronesi
Hammerwerk Erft sceglie l’acciaio sostenibile di GMH Gruppe - Green Power Premium, prodotto con energia rinnovabile e carbone biogeno, consente la riduzione delle emissioni del 98%

11 aprile 2025

Hammerwerk Erft sceglie l’acciaio sostenibile di GMH Gruppe

Green Power Premium, prodotto con energia rinnovabile e carbone biogeno, consente la riduzione delle emissioni del 98%

di Sarah Falsone
Gmh International: i prezzi hanno toccato il fondo - Il Managing Director Pistillo in vista di Made in Steel: «Investimenti sostanziali per raggiungere neutralità climatica»

11 marzo 2025

Gmh International: i prezzi hanno toccato il fondo

Il Managing Director Pistillo in vista di Made in Steel: «Investimenti sostanziali per raggiungere neutralità climatica»

di Elisa Bonomelli
Gmh verso la cessione di Stahlwerk Bous - «Al momento non è prevista la chiusura dell'azienda», l'obiettivo è trovare un «best owner»

28 febbraio 2025

Gmh verso la cessione di Stahlwerk Bous

«Al momento non è prevista la chiusura dell'azienda», l'obiettivo è trovare un «best owner»

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies Dall'idrogeno all'IA: il futuro dell'acciaio secondo Primetals Technologies Header L'altro volto dell'acciaio: Antonio Gozzi L'altro volto dell'acciaio: Antonio Gozzi Header Mercato flash. Rottame, ferroleghe, piani, tondo e tubi. 13 ottobre 2025 Mercato flash. Rottame, ferroleghe, piani, tondo e tubi. 13 ottobre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

A GMH Gruppe due divisioni di Buderus Edelstahl - Rilevati i business laminazione a caldo e lavorazione meccanica, incluso il trattamento termico

27 agosto 2025

A GMH Gruppe due divisioni di Buderus Edelstahl

Rilevati i business laminazione a caldo e lavorazione meccanica, incluso il trattamento termico

di Stefano Gennari
Made in Steel Awards 2025: Trafilix Industries e Marcegaglia i vincitori - A GMH Gruppe l’Honorable Mention for Sustainability. Menzione speciale ad Acciaierie Venete

8 maggio 2025

Made in Steel Awards 2025: Trafilix Industries e Marcegaglia i vincitori

A GMH Gruppe l’Honorable Mention for Sustainability. Menzione speciale ad Acciaierie Venete

di Gianni Veronesi
Hammerwerk Erft sceglie l’acciaio sostenibile di GMH Gruppe - Green Power Premium, prodotto con energia rinnovabile e carbone biogeno, consente la riduzione delle emissioni del 98%

11 aprile 2025

Hammerwerk Erft sceglie l’acciaio sostenibile di GMH Gruppe

Green Power Premium, prodotto con energia rinnovabile e carbone biogeno, consente la riduzione delle emissioni del 98%

di Sarah Falsone
Gmh International: i prezzi hanno toccato il fondo - Il Managing Director Pistillo in vista di Made in Steel: «Investimenti sostanziali per raggiungere neutralità climatica»

11 marzo 2025

Gmh International: i prezzi hanno toccato il fondo

Il Managing Director Pistillo in vista di Made in Steel: «Investimenti sostanziali per raggiungere neutralità climatica»

di Elisa Bonomelli
Gmh verso la cessione di Stahlwerk Bous - «Al momento non è prevista la chiusura dell'azienda», l'obiettivo è trovare un «best owner»

28 febbraio 2025

Gmh verso la cessione di Stahlwerk Bous

«Al momento non è prevista la chiusura dell'azienda», l'obiettivo è trovare un «best owner»

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Altri Speciali

MERCATI INOSSIDABILI | Materie prime e piani sotto la lente

 I nostri video

14 ottobre 2025

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti