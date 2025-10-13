L'altro volto dell'acciaio: Antonio Gozzi
La quarta puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori
13 ottobre 2025
Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e di Duferco, è il protagonista della nuova puntata di "L’altro volto dell’acciaio", il video-podcast a cura di siderweb - La community dell’acciaio che mette al centro gli imprenditori e i loro vissuti, sogni e ambizioni. A cura della responsabile Relazioni esterne di siderweb, Francesca Morandi, il format offre uno sguardo inedito su alcune delle figure di primo piano della siderurgia italiana, raccontandone il lato più autentico e umano.
Con Antonio Gozzi intraprendiamo un viaggio che attraversa i luoghi della sua vita, raccogliendo frammenti di esperienze e capitoli di storia per restituire il ritratto del suo “volto”. Un volto nel quale si intrecciano le carriere di professore, politico, imprenditore – oggi alla guida dei produttori italiani di acciaio – e dirigente sportivo, insieme a memorie familiari, radici profonde e sogni ancora da realizzare.
