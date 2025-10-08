SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Acea: «Preoccupano possibili effetti delle propost...

Acea: «Preoccupano possibili effetti delle proposte della Commissione Ue»

Secondo l’associazione servirebbe «migliore equilibrio tra le esigenze di produttori e utilizzatori di acciaio»

8 ottobre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

A3M: «Proposta della Commissione equilibrata e indispensabile» - I siderurgici francesi hanno accolto con favore le nuove misure, ma «è necessaria una loro rapida adozione»

8 ottobre 2025

A3M: «Proposta della Commissione equilibrata e indispensabile»

I siderurgici francesi hanno accolto con favore le nuove misure, ma «è necessaria una loro rapida adozione»

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Nuova strategia Danieli: oltre la market share Nuova strategia Danieli: oltre la market share Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Settembre 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Settembre 2025 Header siderweb TG. Edizione del 3 ottobre 2025 siderweb TG. Edizione del 3 ottobre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

A3M: «Proposta della Commissione equilibrata e indispensabile» - I siderurgici francesi hanno accolto con favore le nuove misure, ma «è necessaria una loro rapida adozione»

8 ottobre 2025

A3M: «Proposta della Commissione equilibrata e indispensabile»

I siderurgici francesi hanno accolto con favore le nuove misure, ma «è necessaria una loro rapida adozione»

di Federico Fusca
Acea: «Preoccupano possibili effetti delle proposte della Commissione Ue» - Secondo l’associazione servirebbe «migliore equilibrio tra le esigenze di produttori e utilizzatori di acciaio»

8 ottobre 2025

Acea: «Preoccupano possibili effetti delle proposte della Commissione Ue»

Secondo l’associazione servirebbe «migliore equilibrio tra le esigenze di produttori e utilizzatori di acciaio»

di Federico Fusca
Auto, Commissione Ue propone superamento delle multe per il 2025 - Nell’emendamento presentato si chiede una valutazione delle emissioni triennale anziché annuale

2 aprile 2025

Auto, Commissione Ue propone superamento delle multe per il 2025

Nell’emendamento presentato si chiede una valutazione delle emissioni triennale anziché annuale

di Federico Fusca
Acea presenta Acea:intelligence - L’associazione europea ha lanciato una nuova piattaforma per fornire dati affidabili sul comparto automotive

2 ottobre 2025

Acea presenta Acea:intelligence

L’associazione europea ha lanciato una nuova piattaforma per fornire dati affidabili sul comparto automotive

di Federico Fusca
Ue, serve subito uno «European Steel Action Plan» - Appello da Eurofer, IndustriAll e parlamentari Ue affinché la Commissione intervenga nei primi 100 giorni di governo

12 novembre 2024

Ue, serve subito uno «European Steel Action Plan»

Appello da Eurofer, IndustriAll e parlamentari Ue affinché la Commissione intervenga nei primi 100 giorni di governo

di Davide Lorenzini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
2 ottobre 2025

Tra dazi e fusioni: la nuova era della siderurgia Usa

Dazi, fusioni, domanda in calo e nuove sfide globali: come sta cambiando il futuro dell'acciaio americano?

Altri Speciali

Nuova strategia Danieli: oltre la market share

 I nostri video

8 ottobre 2025

Sul piano strategico, Danieli ha imboccato una nuova direzione: non più soltanto la difesa e l'ampliamento delle quote di mercato, ...

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti