Nasce il Calcolatore CBAM: il nuovo strumento per la community dell'acciaio
Ora disponibile anche il prezzo settimanale EU ETS
25 settembre 2025
La piena entrata in vigore della normativa CBAM si avvicina, e siderweb è pronta a supportare la community dell’acciaio con uno strumento innovativo.
È online il nuovo Calcolatore CBAM, sviluppato con il supporto di ICIM Group: un nuovo strumento che consente agli utenti di stimare in pochi secondi il corrispettivo da versare per i prodotti in ferro e acciaio importati da Paesi terzi e sottoposti alla normativa, in base allo stato attuale della regolamentazione e ai documenti ufficiali della Commissione europea.
Utilizzarlo è molto semplice: sarà sufficiente inserire i dati relativi ai prodotti importati ed il Calcolatore CBAM restituirà in automatico il valore stimato del corrispettivo. Il sistema, inoltre, fornisce una serie di valori di default indicati dall'Unione europea e necessari al calcolo della tassa, ma consente di modificare i dati liberamente al fine di garantire la massima personalizzazione.
Inoltre, nell’area prezzi di siderweb, sotto la categoria «Metalli, energia, ETS e valute», è ora disponibile il valore EU ETS allowances, prezzo medio settimanale, frutto della media matematica delle chiusure giornaliere pubblicate da EEX e da ICE, dei permessi per emettere una tonnellata di CO2 per le imprese soggette al Sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue (EU ETS).
Ufficio studi
