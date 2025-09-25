Nasce il Calcolatore CBAM: il nuovo strumento per la community dell'acciaio

La piena entrata in vigore della normativa CBAM si avvicina, e siderweb è pronta a supportare la community dell’acciaio con uno strumento innovativo.

È online il nuovo Calcolatore CBAM, sviluppato con il supporto di ICIM Group: un nuovo strumento che consente agli utenti di stimare in pochi secondi il corrispettivo da versare per i prodotti in ferro e acciaio importati da Paesi terzi e sottoposti alla normativa, in base allo stato attuale della regolamentazione e ai documenti ufficiali della Commissione europea.

Utilizzarlo è molto semplice: sarà sufficiente inserire i dati relativi ai prodotti importati ed il Calcolatore CBAM restituirà in automatico il valore stimato del corrispettivo. Il sistema, inoltre, fornisce una serie di valori di default indicati dall'Unione europea e necessari al calcolo della tassa, ma consente di modificare i dati liberamente al fine di garantire la massima personalizzazione.