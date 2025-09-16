SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Acciaierie Valbruna, primo tavolo al Mimit

Acciaierie Valbruna, primo tavolo al Mimit

Urso: «Verificheremo, per quanto nelle nostre possibilità, che venga garantita la continuità produttiva del sito»

16 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025 Header STEEL FOCUS – Nippon Steel e US Steel, una partnership storica STEEL FOCUS – Nippon Steel e US Steel, una partnership storica Header siderweb TG. Edizione del 12 settembre 2025 siderweb TG. Edizione del 12 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Acciaierie Valbruna, primo tavolo al Mimit - Urso: «Verificheremo, per quanto nelle nostre possibilità, che venga garantita la continuità produttiva del sito»

16 settembre 2025

Acciaierie Valbruna, primo tavolo al Mimit

Urso: «Verificheremo, per quanto nelle nostre possibilità, che venga garantita la continuità produttiva del sito»

di Redazione siderweb
Acciaierie Valbruna, Urso convoca tavolo per il 15 settembre - Il futuro dell’industria siderurgica di Bolzano in bilico dopo la scadenza della concessione trentennale del terreno

9 settembre 2025

Acciaierie Valbruna, Urso convoca tavolo per il 15 settembre

Il futuro dell’industria siderurgica di Bolzano in bilico dopo la scadenza della concessione trentennale del terreno

di Stefano Gennari
Ex Ilva, l'incontro del 31 luglio è programmato per le 16:00 - Lo ha annunciato il ministro Urso, che ha avuto intanto un confronto con Occhiuto su sviluppo dell'area di Gioia Tauro

17 luglio 2025

Ex Ilva, l'incontro del 31 luglio è programmato per le 16:00

Lo ha annunciato il ministro Urso, che ha avuto intanto un confronto con Occhiuto su sviluppo dell'area di Gioia Tauro

di Gianmario Leone
Agenda: fiere, corsi e conferenze stampa - Gli appuntamenti principali per l'acciaio in questa settimana

15 settembre 2025

Agenda: fiere, corsi e conferenze stampa

Gli appuntamenti principali per l'acciaio in questa settimana

di Sarah Falsone
Poli siderurgici italiani: le importazioni nel primo semestre 2024 - La provincia di Milano in testa alla classifica

1 ottobre 2024

Poli siderurgici italiani: le importazioni nel primo semestre 2024

La provincia di Milano in testa alla classifica

di Arianna Ducoli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025

 I nostri video

15 settembre 2025

Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.

Riciclo imballaggi

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

A cura di Redazione Siderweb

RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio

La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti