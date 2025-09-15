Agenda: fiere, corsi e conferenze stampa
Gli appuntamenti principali per l'acciaio in questa settimana
15 settembre 2025
MERCATI
-
15 settembre 2025
Coils: prezzi stabili, domanda debole
Mercato fermo, tra scorte elevate e incertezze regolatorie
-
15 settembre 2025
Billette: mercato fermo, domanda a valle debole
Gli operatori parlano di attività ridotta, in attesa di segnali a ottobre
-
12 settembre 2025
Ghisa: prezzi in discesa, scarseggiano gli acquisti
Pesano la scarsa richiesta a valle e le incertezze legate ai dazi Usa
-
12 settembre 2025
Prezzi influenzati da scorte buone e richiesta debole
-
11 settembre 2025
Scarse trattative e ricerca di ordini portano a un arretramento delle offerte
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Luglio 2025
Aggiornamento luglio 2025
Mercato flash. Rottame, ghisa, coils, tondo per cemento armato. 15 settembre 2025
15 settembre 2025
Ogni settimana l'analisi di domanda, offerta e prezzo dell'acciaio sulla piazza commerciale italiana.
