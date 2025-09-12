SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Metinvest: perdita di 58 milioni di dollari nel se...

Metinvest: perdita di 58 milioni di dollari nel semestre

Ricavi a -13%. Il gruppo cederà la controllata statunitense United Coal

12 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Pasini L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Pasini Header MERCATO & DINTORNI | Acciai lunghi al carbonio tra mercato e PNRR MERCATO & DINTORNI | Acciai lunghi al carbonio tra mercato e PNRR Header Mercato flash. Coils, rottame, tondo per cemento armato. 8 settembre 2025 Mercato flash. Coils, rottame, tondo per cemento armato. 8 settembre 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Metinvest: perdita di 58 milioni di dollari nel semestre - Ricavi a -13%. Il gruppo cederà la controllata statunitense United Coal

12 settembre 2025

Metinvest: perdita di 58 milioni di dollari nel semestre

Ricavi a -13%. Il gruppo cederà la controllata statunitense United Coal

di Stefano Gennari
Metinvest ferma le attività della miniera di Pokrovske Coal - Ryzhenkov: «Non possiamo mettere a rischio la vita di migliaia di dipendenti e delle loro famiglie»

14 gennaio 2025

Metinvest ferma le attività della miniera di Pokrovske Coal

Ryzhenkov: «Non possiamo mettere a rischio la vita di migliaia di dipendenti e delle loro famiglie»

di Federico Fusca
Metinvest, risultati solidi nel primo trimestre 2025 - Produzione di finiti a +24%, con piani a +35% e lunghi a +17%. In calo i semilavorati

13 maggio 2025

Metinvest, risultati solidi nel primo trimestre 2025

Produzione di finiti a +24%, con piani a +35% e lunghi a +17%. In calo i semilavorati

di Sarah Falsone
Metinvest e Governo firmano per un impianto green a Piombino - Ministro Urso: «Ulteriore passo per la siderurgia italiana sulla strada della ripresa produttiva»

21 novembre 2024

Metinvest e Governo firmano per un impianto green a Piombino

Ministro Urso: «Ulteriore passo per la siderurgia italiana sulla strada della ripresa produttiva»

di Giorgio Pasquinucci
ArcelorMittal: nel 2024 scende il fatturato - Migliora però il risultato netto

6 febbraio 2025

ArcelorMittal: nel 2024 scende il fatturato

Migliora però il risultato netto

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI | Acciai lunghi al carbonio tra mercato e PNRR

 I nostri video

11 settembre 2025

Nonostante un mercato ancora poco brillante e nonostante il raffreddamento del settore delle ristrutturazioni di edifici residenziali, ...

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol