RICREA, "Cuore Mediterraneo" unisce social e territorio
La 7ª edizione del tour che promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio raggiunge 11mila utenti
12 settembre 2025
Benvenuto nel mondo siderweb
Login
Inserisci qui le tue credenziali di accesso:
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.
Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.
Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.
Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.
Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.
MERCATI
-
12 settembre 2025
Ghisa: prezzi in discesa, scarseggiano gli acquisti
Pesano la scarsa richiesta a valle e le incertezze legate ai dazi Usa
-
12 settembre 2025
Prezzi influenzati da scorte buone e richiesta debole
-
11 settembre 2025
Scarse trattative e ricerca di ordini portano a un arretramento delle offerte
-
8 settembre 2025
Coils europei: domanda ancora bloccata
Prezzi sostenuti per lo più da dazi, quote e avvicinarsi del Cbam
SPECIALI
Report Banda Stagnata - Luglio 2025
Aggiornamento luglio 2025
MERCATO & DINTORNI | Acciai lunghi al carbonio tra mercato e PNRR
11 settembre 2025
Nonostante un mercato ancora poco brillante e nonostante il raffreddamento del settore delle ristrutturazioni di edifici residenziali, ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Redazione Siderweb
Lascia un Commento